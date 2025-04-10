Гуманітарна допомога для місцевих і ВПО в Кривому Розі – триває реєстрація на отримання

Гуманітарна допомога для місцевих і ВПО в Кривому Розі надається різними організаціями. Нижче розповідаємо про одну із програм.

Хто надає допомогу

Допомогу надає БФ «Карітас Кривий Ріг», який діє при парафіяльному центрі «Рідна хата» на Парафія Святого Миколая Чудотворця УГКЦ у м. Кривий Ріг.

Проєкт реалізується у межах проєкту EMPOWER, що фінансується Федеральним міністерством економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ) спільно з Європейським Союзом та реалізується GIZ Ukraine.

Хто може отримати допомогу

Зареєструватися можуть:

Криворіжці, які постраждали від російських атак, майно яких знищено або суттєво пошкоджене;

Новоприбулі ВПО до Кривого Рогу (2024-2025 р.р.), які мають наступні критерії вразливості:

ВПО 60+

ВПО з І або ІІ групою інвалідності і важкохворі

ВПО самотні, вагітні та годуючі матері

Багатодітні родини зі статусом ВПО

Гуманітарна допомога для місцевих і ВПО в Кривому Розі: що можна отримати

Благодійники нададуть підтримку у вигляді текстилю та посуду.

Як зареєструватися

Поставити питання фахівцям та записатися можна за номером 067 160 20 54.

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “де Допомога“. “де Допомога” – це додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави. Грошові виплати;

Продуктові набори;

Одяг від благодійників;

предмети побуту від фондів;

тощо. Встановивши додаток, ви отримуватимете свіжі дані про це.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

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