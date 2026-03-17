Гуманітарна допомога для мешканців Харкова та Харківської області – відкрито реєстрацію на гігієнічні набори

Благодійниками видається гуманітарна допомога для мешканців Харкова та Харківської області. Розповідаємо про це детальніше.

Ким видається гуманітарна допомога

ГО “Молодіжний рух “Будь вільний” у партнерстві з World Vision International  ВІДКРИВАЄ РЕЄСТРАЦІЮ на отримання допомоги.

Хто може отримати допомогу

Допомогу можуть отримати тільки мешканці Харкова та Харківської області.

МОЖУТЬ ОТРИМАТИ ДОПОМОГУ домогосподарства, що належать до категорій:

  • ВПО
  • Непереміщені особи (місцеві)
  • Репатріанти (ті, що повернулись додому)

А також відповідають хоча б одному з таких критеріїв:

  • мають 3 і більше дітей або дітей до 2 років
  • очолюються одним із батьків
  • мають вагітних жінок
  • проживають з особами похилого віку (60+), у тому числі
  • одинокі особи похилого віку
  • мають членів з інвалідністю
  • мають членів із хронічними захворюваннями.

Хто не зможе отримати допомогу

НЕ ЗМОЖУТЬ ОТРИМАТИ ДОПОМОГУ домогосподарства, які вже отримували гігієнічну, продуктову або грошову допомогу за цим самим проєктом упродовж 2023–2025 років від таких організацій:

  • World Vision International
  • ГО “Молодіжний Рух “Будь Вільний”
  • БО “БФ “Руки милості”
  • ГО “Відповідальні громадяни”
  • Угорська екуменічна служба допомоги

Яку допомогу можна отримати

Програма передбачає надання гігієнічних наборів виключно сім’ям, у складі яких є двоє або більше осіб.

Які документи потрібні

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ КРИТЕРІЇ ВРАЗЛИВОСТІ ДОМОГОСПОДАРСТВА (в залежності від критеріїв, які ви обрали):

  • Паспорт громадянина України та витяг (якщо є)
  • Довідка про присвоєння індивідуального податкового номера
  • Довідка ВПО
  • Свідоцтво про народження кожної дитини
  • Для домогосподарств очолюваних одним з батьків: свідоцтво про смерть чоловіка/дружини (вдови/вдівця), свідоцтво про розірвання шлюбу, рішення суду про встановлення одноосібної опіки або позбавлення батьківських прав, довідка з управління соціального захисту населення, що підтверджує статус одинокої матері/батька
  • Довідка про вагітність, видана акушером-гінекологом у медичному закладі
  • Посвідчення пенсіонера (по інвалідності), або довідка експертної комісії про присвоєння групи інвалідності
  • Сертифікат про хворобу видана медичним закладом, медична карта

Організація залишає за собою право вносити зміни до умов та положень проєкту в процесі його реалізації з урахуванням актуальних потреб та обставин.

Як подати заявку

Прийом заявок здійснюється лише за попереднім записом через електронну форму: https://ua-koboviews.lmms.org/single/SRqdh8sW. ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА – електронна пошта БФ МР “Будь вільний”: feedback@ymbefree.org

Реєстраційна форма закривається після досягнення ліміту заявок. Після заповнення вищевказаної форми у разі відповідності критеріям вразливості, вимогам програми та відбору — з Вами звʼяжуться наші спеціалісти і запросять на фізичну реєстрацію протягом 10 робочих днів, де Вам необхідно буде підтвердити вказані критерії.

Увага! Якщо на той момент, коли ви читаєте даний матеріал, форма вже закрита, це означає, що благодійники отримали граничну кількість заявок. Але благодійна організація постійно надає допомогу. Тож підписуйтеся на телеграм канал організації, щоб не пропустити важливу інформацію.

