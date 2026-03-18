Сьогодні відбувається реєстрація на бебі-бокси для ВПО на Одещині

Сьогодні відбувається реєстрація на бебі-бокси для деяких ВПО на Одещині

Сьогодні, 18 березня, відбувається реєстрація на бебі-бокси для деяких ВПО на Одещині. Розповідаємо про це.

Хто надає допомогу

Допомогу надає Центр підтримки бахмутян у м. Одеса та Одеській області.

Хто з ВПО на Одещині може отримати бебі-бокси

Допомогу можуть отримати ВПО з Бахмутської громади.

А саме:

  • Вагітні жінки
  • Батьки дітей від 0 до 6 місяців

Як зареєструватися

Запис відбувається за номером телефону 0939718167 сьогодні, 18 березня 2026 року, з 9.00 до 11.00

Зверніть увагу!

Бебі бокси будуть відправлятися Новою поштою за рахунок відправника.

Кількість наборів обмежена.

