Багатоцільова грошова допомога від ООН: де і як можна зараз зареєструватися

Грошова допомога від ООН надається українцям під час війни. Станом на зараз зареєструватися можна у низці областей. Розповідаємо про цю допомогу детально і публікуємо адреси пунктів збору даних.

Хто надає допомогу

Допомогу надає УВКБ ООН. БФ «Право на захист» є офіційним партнером агентства зі збору даних на грошову допомогу.

Яка сума грошової допомоги від ООН

Сума допомоги базується на сумі мінімального споживчого кошика, становить 3 600 грн на особу та покриває тримісячний період. Тобто загальна сума на кожного члена родини становить 10 800 грн.

Вся сума відразу за 3 місяці буде перерахована голові домогосподарства (визначеного при реєстрації на допомогу) одним з наступних шляхів:

1) Шляхом переказу на банківський рахунок через фінансову установу Rapyd.

2) Через Western Union

3) Через мобільний додаток та систему грошових переказів

Хто може отримати грошову допомогу від ООН?

Подати заявку можуть вразливі вимушено переміщені особи (перемістилися впродовж останніх шести місяців), а також ті, хто повернувся в Україну, або до місць постійного проживання, після вимушеного переміщення у зв’язку з воєнними діями, – ЗА УМОВИ ВІДПОВІДНОСТІ ВСІМ КРИТЕРІЯМ, ВКАЗАНИМ НИЖЧЕ.

Ви можете звертатися до наших пунктів збору даних, якщо ваша родина має дохід, менший за 5400 грн на особу, та належить до таких категорій та має хоча б один із критеріїв вразливості:

Внутрішньо переміщені особи (які перемістилися впродовж останніх шести місяців в межах України) ТА які не були включені в програму грошової допомоги УВКБ ООН раніше, а також не отримували грошову допомогу від інших організацій протягом останніх трьох місяців.

Люди, які після вимушеного переміщення через воєнні дії повернулись з-за кордону в Україну, починаючи з 24.02.2022 р., ТА не отримували грошову допомогу від УВКБ ООН раніше як люди, які повернулись в Україну після вимушеного переміщення за кордон через військові дії або ті, що повернулись до місць постійного проживання після вимушеного переміщення в межах України через військові дії, ТА не отримували грошову допомогу від інших організацій протягом останніх трьох місяців.

Люди, які після вимушеного переміщення через воєнні дії повернулися до місць постійного проживання в межах країни, починаючи з 24.02.2022 р., ТА не отримували грошову допомогу від УВКБ ООН раніше як люди, які повернулись до місць постійного проживання після вимушеного переміщення в межах України через військові дії або ті, що повернулись в Україну після вимушеного переміщення за кордон через військові дії, ТА не отримували грошову допомогу від інших організацій протягом останніх трьох місяців.

і відповідають одному з критеріїв вразливості:

родина, яка має лише одного з батьків (або батько, або мати) з одним або більше дітьми віком до 18 років або з особами похилого віку (55 років і старше);

або/та

родина, яку очолює одна самотня / кілька самотніх осіб похилого віку (55 років і старше) або особа похилого віку з однією дитиною чи кількома дітьми віком до 18 років

або/та

родина з однією або кількома особами з особливими потребами. А саме: мають інвалідність, хронічні захворювання.

Увага! Особи, які отримували грошову допомогу від міжнародних організацій як ВПО (і з моменту отримання пройшло понад три місяці) і після вимушеного переміщення через воєнні дії повернулися до свого постійного місця проживання в межах України чи з-за кордону, можуть подати заявку, якщо мають вразливість.

Які документи потрібні

Документи й інформація для надання в пункті збору даних:

Документ, що посвідчує особу.

Податковий номер (необхідний для виплати допомоги).

Свідоцтво про народження дітей (за наявності).

Міжнародний номер банківського рахунку (IBAN) головного заявника.

Будь-які документи, що підтверджують належність до категорії вразливості (довідки, витяги тощо).

Особистий номер телефону.

Для збору даних мають бути присутні всі члени родини.

Для сімей, членами яких є маломобільні люди, які не можуть прибути до пункту реєстрації, допускається реєстрація за оригіналами документів (за умови надання медичної довідки, що підтверджує їхній стан здоров’я).

Домогосподарство — це:

голова домогосподарства*

дружина / чоловік

його / її діти (до 23 років)

його / її батьки

*його / її дідусь і бабуся, лише якщо вони перебувають на їхньому утриманні. В іншому випадку — вони мають зареєструватися окремо.

Інші особи, які не є частиною цього списку, мають бути членами іншого домогосподарства, навіть якщо вони проживають разом.

УВАГА! Благодійникам не потрібен ваш код CVV (тризначний код на банківській картці). Працівники Фонду не повинні його вимагати.

Уся інформація, яку ви надасте під час реєстрації, є конфіденційною і буде занесена в базу даних УВКБ ООН. Надаючи свої персональні дані, ви даєте згоду на передачу їх постачальнику фінансових послуг для отримання грошової допомоги.

Грошова допомога від ООН: адреси пунктів збору даних

Київ

вул. Григорія Сковороди, 21/16, вхід А

Пн, Вт, Пт 09:00-16:00.

В графіку роботи офісу можливі зміни, актуальна інформація в телеграм-каналі: https://t.me/unhcr_help_kyiv

Чернігів

вул. Гетьмана Полуботка, 17

Пн, Вт 9:00 – 16:00 (перерва 12:00-13:00).

В графіку роботи офісу можливі зміни, актуальна інформація в телеграм-каналі: https://t.me/unhcr_help_che

Суми

вул. Революції Гідності, 15

+380 63 182 68 38 (09:00-16:00)

Пн – Пт 09:00 до 16:00.

В графіку роботи офісу можливі зміни, актуальна інформація в телеграм-каналі: https://t.me/unhcr_help_sumy

Харків

вул. Спецпідрозділу Кракен 4Б (простір “СВІЙ”)

Пн – Пт 9:00-16:00.

В графіку роботи офісу можливі зміни, актуальна інформація в телеграм-каналі: https://t.me/unhcr_help_kharkiv

Полтава

вул. Володимира Козака, 14, 36003

Вівторок та четвер 9:00-15:00

Актуальна інформація в телеграм-каналі: https://t.me/unhcr_help_poltava

Дніпро

вулиця Половицька, 9

Пн – Пт, 10:00 – 15:00.

В графіку роботи офісу можливі зміни, актуальна інформація в телеграм-каналі: https://t.me/unhcr_help_dnipro

Кривий Ріг

вул. Володимира Бизова, 5

Пн 9:00-17:00.

В графіку роботи офісу можливі зміни, актуальна інформація в телеграм-каналі: https://t.me/unhcr_help_dnipro

Миколаїв

проспект Миру, 54В, 54056

Пн-Пт 09:00-16:00.

В графіку роботи офісу можливі зміни, актуальна інформація в телеграм-каналі: https://t.me/unhcr_help_mykolaiv

Одеса

вул. Старопортофранківська 103 а

Пн-Пт 09:00-16:00.

В графіку роботи офісу можливі зміни, актуальна інформація в телеграм-каналі: https://t.me/unhcr_help_odesa

Запоріжжя

бульвар Центральний, 19А

Пн-Пт 9:00 – 15:00.

В графіку роботи офісу можливі зміни, актуальна інформація в телеграм-каналі: https://t.me/unhcr_help_zaporizhzhia

Кропивницький

вул. Пашутинська, 31-а, офісне приміщення (біля ЦНАПу)

+380 63 182 63 79 (09:00–15:00)

Пн-Пт 09:00–15:00.

Увага! Запис в чергу зупинено. Консультація тел. 063 182 63 79.

Телеграм-канал: https://t.me/kropyvnytslyirefugee

Донеччина

Збір даних проводять мобільні групи. Через безпекову ситуацію приїзд мобільної групи оголошується лише на місцях, органами місцевого самоврядування.

У більшості громад діє попередній запис у чергу задля уникнення створення натовпу та зменшення тривалості очікування. Слідкуйте за новинами від органів місцевого самоврядування.

Херсонщина

Реєстрація здійснюється лише мобільними групами.

Візити можна відстежувати в телеграм-каналі: https://t.me/help_unhcr_kherson

Увага! Ситуація може змінюватися. Зміни фіксуються на онлайн-мапі, яка знаходиться за цим посиланням . Мапа показує області, де здійснюється діяльність програми грошової допомоги на поточний момент. Тут же і додаткова інформація про допомогу.

Контактна інформація

Гаряча лінія УВКБ ООН: 0 800 307 711 (пн-пт 09:00-18:00)

Електронна пошта: unhcrukraine@donbassos.org

А також наступний перелік телеграм-каналів.

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “де Допомога“. “де Допомога” – це додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави. Грошові виплати;

Продуктові набори;

Одяг від благодійників;

предмети побуту від фондів;

тощо. Встановивши додаток, ви отримуватимете свіжі дані про це.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

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