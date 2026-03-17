×

⚠️ БЕЗПЕКА ТА ІНФОРМАЦІЯ

Додаток «де Допомога» є виключно інформаційним ресурсом.

  • Ми не здійснюємо виплат і не надаємо гуманітарну допомогу.
  • Ми ніколи не просимо персональні дані користувача і апріорі не можемо мати доступ до ваших банківських карток.

Ми лише публікуємо ретельно перевірені професійними журналістами новини про державну, міжнародну допомогу та допомогу від українських благодійників.

Відмова від відповідальності: Адміністрація ресурсу не несе відповідальності за зміст програм допомоги та рішення організацій-донорів щодо надання виплат. Вся інформація надається з ознайомчою метою.
Тег:
деДопомогаКомуналка
971

Доплати працівникам за відновлення критичної інфраструктури: розширено коло отримувачів

Автор -
Журналіст
nikopol.net@ukr.net
Доплати працівникам за відновлення критичної інфраструктури: розширено коло отримувачів

Доплати працівникам за відновлення критичної інфраструктури – це нова державна допомога у 2026 році. З’явилася інформація щодо отримання коштів за лютий і щодо розширення кола отримувачів. Розповідаємо про це.

Хто надав інформацію

Інформацію надали сьогодні у Міненерго.

Завершився період прийому заявок

Завершився період прийому заявок на нарахування доплат працівникам, які безпосередньо брали участь у відновленні енергетичної та іншої критичної інфраструктури після російських обстрілів. Подання заявок тривало до 15 березня включно.

Який розмір доплати

Доплата становить 20 000 гривень.

Програма діє у період січень – березень 2026 року та покликана підтримати тих, хто щодня відновлює життєво важливу інфраструктуру українських міст і громад.

Доплати працівникам за відновлення критичної інфраструктури: розширено коло отримувачів

Скільки працівників отримають доплати

Понад 14,8 тисяч працівників отримають доплати за відновлення критичної інфраструктури після російських обстрілів у лютому

За лютий 2026 року 14 806 працівників подали заяви на отримання доплати за участь в аварійно-відновлювальних роботах після російських обстрілів.

Працівникам не потрібно подавати заяви самостійно – списки формують роботодавці та подають через портал «Дія» з 6 по 15 число наступного місяця.

Хто отримає доплати

Доплата передбачена для працівників підприємств паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства та АТ «Українська залізниця», незалежно від форми власності.

Це ремонтні бригади, бригадири, інженери та інші спеціалісти, які працюють у складних умовах, щоб якнайшвидше відновити роботу критично важливих систем.

Розширено коло отримувачів

Крім того, 16 березня Уряд удосконалив механізм надання державної допомоги працівникам, які виконують аварійно-відновлювальні роботи після пошкоджень критичної інфраструктури. А саме, розширив коло отримувачів державної допомоги. До нього включили працівників, на яких офіційно покладені функції керівників аварійних бригад під час виконання відновлювальних робіт.

Також допомогу зможуть отримувати працівники підприємств інших галузей, якщо їх було офіційно відряджено або направлено на аварійно-відновлювальні роботи за зверненням обласних чи Київської міської військових адміністрацій.

Зміни також передбачають можливість уточнення переліків підприємств і працівників, які були залучені до аварійно-відновлювальних робіт, але з певних причин не потрапили до списків у встановлені строки. Подання таких даних здійснюватиметься через портал «Дія».

Коли працівники отримають доплати за відновлення критичної інфраструктури

Кошти перераховуються на поточні рахунки без відкриття нових рахунків- не пізніше кінця місяця, наступного за місяцем виконання робіт.

Що було раніше

Програма вже показала результат: за січень виплати отримали 12,3 тисячі працівників ремонтних бригад. Для реалізації ініціативи Уряд спрямував 246,4 млн грн із резервного фонду державного бюджету.

Також пропонуємо підписатися на Телеграм-канал ДеДопомога, аби дізнаватися про різні види допомоги українцям.

Схожі публікації

× Зверніть увагу!

Щоб отримувати сповіщення про надання допомоги, завантажте мобільний додаток "Де Допомога"

ВСТАНОВИТИ

Copyright © 2009-2025
"де Допомога" - актуальна інформація про допомогу в Україні від благодійників та держави.
Звернутися за допомогою: zvernennya@mlsp.gov.ua

Пошук
e-mail
Важливі
Новини
Lite
Отримати допомогу
Радіо