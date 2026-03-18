Допомога мешканцям Харкова: гроші, консультації, психологічна підтримка – куди звертатися

Автор -
Журналіст
nikopol.net@ukr.net
Допомога мешканцям Харкова надається різними організаціями. Розповідаємо про проєкт, який реалізується благодійниками на базі ЦНАПів міста.

Хто надає допомогу

У  ЦНАП м. Харкова можна отримати допомогу від фахівців благодійної організації «Благодійний фонд «Карітас Харків».

Підтримка надається в межах проєкту «Грошова допомога та стійкість для України. Фаза 4», який реалізується за підтримки партнерів «Швейцарська Солідарність» та «Карітас Швейцарія».

Хто надав інформацію

Інформацію надала Харківська міська рада

Яка допомога мешканцям Харкова в рамках проєкту

Фахівці проєкту допомагають людям, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Зокрема, можна отримати:

  • допомогу в оформленні або відновленні документів
  • допомогу в оформленні соціальних виплат, пільг та статусів
  • юридичні консультації
  • психологічну підтримку
  • індивідуальний супровід родин у складних життєвих ситуаціях.

У межах кейс-менеджменту також може надаватися грошова допомога на захист, яка визначається індивідуально залежно від потреб родини.

Коли і куди звертатися

Консультації проводяться щоп’ятниці з 09:00 до 12:00:

Адреси:

  • Регіональний центр послуг пр. Тракторобудівників, 144
  • Шевченківський ЦНАП пр. Науки, 17а
  • Індустріальний ЦНАП пр. Архітектора Альошина, 11
  • ЦНАП ВПО Гімназійна набережна, 22

Можливо, вам також буде цікаво: Розпочинається реєстрація на гуманітарну допомогу – хто може отримати «Великодній кошик»

