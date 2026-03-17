Гранти для жінок, які мріють відкрити власний заклад: можна отримати 5000 євро

Гранти для жінок пропонуються різними організаціями. Розповідаємо про одну із актуальних станом на зараз пропозицій.

Хто надає допомогу

Підприємницька програма «Іскра. Розпалюй власну справу» ініційована та профінансована компанією Glovo і реалізується у партнерстві з Projector Foundation та Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства України, за інформаційної підтримки Державної служби зайнятості.

Програма створена жінками, що вже пройшли шлях від першої ідеї до перших гостей у закладі. Вони як ніхто розуміють, як це — сумніватися, ризикувати, наважуватися, робити помилки й все одно рухатися далі. Тому поділяться не теорією, а реальним досвідом та інструментами.

Гранти для жінок: хто може взяти участь у програмі

Участь у програмі можуть взяти:

  • Жінки від 18 років
  • Мають ідею власного закладу
  • Живуть та планують відкривати бізнес в Україні

Що передбачає програма

В програмі навчання:

  • 10 практичних модулів (концепція закладу, пошук локації, маркетинг, операційні процеси)
  • Лекторками виступатимуть експертки з індустрії з власним досвідом запуску та управління закладами.
  • Навчання допоможе жінкам пройти шлях від ідеї до готового бізнес-плану.

Для фіналісток програми передбачено:

  • Food Tour до Києва
  • Презентація ідей на Pitch Day
  • Можливість отримати грант 5000 євро на розвиток бізнесу

Участь безкоштовна.

