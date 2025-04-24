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Як самостійно розрахувати розмір субсидії на оренду житла для ВПО: онлайн-калькулятор

Автор -
Журналіст
nikopol.net@ukr.net
Як самостійно розрахувати розмір субсидії на оренду житла для ВПО: онлайн-калькулятор

Самостійно розрахувати розмір субсидії на оренду житла для ВПО не складно, скориставшись спеціальним онлайн-калькулятором. Розповідаємо про це.

Процес займе всього хвилину і є простим.

Як самостійно розрахувати розмір субсидії на оренду житла для ВПО

Необхідно перейти за цим посиланням, де ви знайдете онлайн-калькулятор.

Там необхідно буде ввести таку інформацію:

  • кількість членів домогосподарства;
  • тип населеного пункту (обрати із запропонованих варіантів);
  • область, у якій винаймаєте чи плануєте винаймати житло;
  • вартість оренди обраного житла.

Потім натисніть «Розрахувати субсидію» — і отримаєте орієнтовний розмір допомоги від держави та суму, яку маєте сплачувати самостійно.

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “де Допомога“.

“де Допомога” – це додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

  • Грошові виплати;
  • Продуктові набори;
  • Одяг від благодійників;
  • предмети побуту від фондів;
  • тощо.

Встановивши додаток, ви отримуватимете свіжі дані про це.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

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