Як самостійно розрахувати розмір субсидії на оренду житла для ВПО: онлайн-калькулятор

Самостійно розрахувати розмір субсидії на оренду житла для ВПО не складно, скориставшись спеціальним онлайн-калькулятором. Розповідаємо про це.

Процес займе всього хвилину і є простим.

Як самостійно розрахувати розмір субсидії на оренду житла для ВПО

Необхідно перейти за цим посиланням, де ви знайдете онлайн-калькулятор.

Там необхідно буде ввести таку інформацію:

кількість членів домогосподарства;

тип населеного пункту (обрати із запропонованих варіантів);

область, у якій винаймаєте чи плануєте винаймати житло;

вартість оренди обраного житла.

Потім натисніть «Розрахувати субсидію» — і отримаєте орієнтовний розмір допомоги від держави та суму, яку маєте сплачувати самостійно.

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “де Допомога“. “де Допомога” – це додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави. Грошові виплати;

Продуктові набори;

Одяг від благодійників;

предмети побуту від фондів;

тощо. Встановивши додаток, ви отримуватимете свіжі дані про це.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

Можливо, вам також буде цікаво:Як отримувати пенсію після переїзду в іншу область – пояснили у ПФУ