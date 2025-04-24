Як самостійно розрахувати розмір субсидії на оренду житла для ВПО: онлайн-калькулятор

Самостійно розрахувати розмір субсидії на оренду житла для ВПО не складно, скориставшись спеціальним онлайн-калькулятором. Розповідаємо про це.
Процес займе всього хвилину і є простим.
Як самостійно розрахувати розмір субсидії на оренду житла для ВПО
Необхідно перейти за цим посиланням, де ви знайдете онлайн-калькулятор.
Там необхідно буде ввести таку інформацію:
- кількість членів домогосподарства;
- тип населеного пункту (обрати із запропонованих варіантів);
- область, у якій винаймаєте чи плануєте винаймати житло;
- вартість оренди обраного житла.
Потім натисніть «Розрахувати субсидію» — і отримаєте орієнтовний розмір допомоги від держави та суму, яку маєте сплачувати самостійно.
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