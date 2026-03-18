×

⚠️ БЕЗПЕКА ТА ІНФОРМАЦІЯ

Додаток «де Допомога» є виключно інформаційним ресурсом.

  • Ми не здійснюємо виплат і не надаємо гуманітарну допомогу.
  • Ми ніколи не просимо персональні дані користувача і апріорі не можемо мати доступ до ваших банківських карток.

Ми лише публікуємо ретельно перевірені професійними журналістами новини про державну, міжнародну допомогу та допомогу від українських благодійників.

Відмова від відповідальності: Адміністрація ресурсу не несе відповідальності за зміст програм допомоги та рішення організацій-донорів щодо надання виплат. Вся інформація надається з ознайомчою метою.
Тег:
деДопомога
Допомога малозабезпеченим сім’ям – чи зараховуються до сукупного доходу сім’ї грошові перекази з-за кордону при її призначенні

Автор -
Журналіст
nikopol.net@ukr.net
В Україні передбачена допомога малозабезпеченим сім’ям. В ПФУ пояснили, чи зараховуються до сукупного доходу сім’ї грошові перекази, отримані з-за кордону при призначенні виплат. Розповідаємо про це детальніше.

Ким надається допомога малозабезпеченим сім’ям

Допомога надається державою.

Хто надав інформацію

Інформацію надав Пенсійний фонд України.

Хто може отримати таку допомогу

Допомога призначається і виплачується малозабезпеченим сім’ям, які постійно проживають на території України, а також іншим малозабезпеченим сім’ям у випадках, установлених законом, які з поважних або незалежних від них причин мають середньомісячний сукупний дохід менший від прожиткового мінімуму для сім’ї.

До складу малозабезпеченої сім’ї включається:

  • чоловік, дружина, рідні та усиновлені діти віком до 18 років, а також діти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти (в тому числі у період між завершенням навчання в одному із зазначених закладів освіти і вступом до іншого закладу або в період між завершенням навчання за одним освітньо-кваліфікаційним рівнем і продовженням навчання за іншим за умови, що такий період не перевищує чотирьох місяців) до досягнення 23 років і не мають власних сімей;
  • неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства I та II групи або особами з інвалідністю I групи, які проживають разом з батьками;
  • непрацездатні батьки чоловіка та дружини, які проживають разом з ними і перебувають на їх утриманні у зв’язку з відсутністю власних доходів;
  • особа, яка проживає разом з одинокою особою з інвалідністю I групи та доглядає за нею;
  • жінка та чоловік, які не перебувають у шлюбі, але проживають однією сім’єю і мають спільних дітей.

Допомога може бути призначена:

  • одиноким особам, визнаним особами з інвалідністю, які не мають інших джерел існування (не отримують доходів, що враховуються до середньомісячного сукупного доходу;
  • непрацездатному подружжю – за відсутності осіб, зобов’язаних їх утримувати відповідно до закону;
  • одиноким особам, які досягли 65-річного віку і не мають інших джерел існування (може бути призначена довічно).

Як визначається розмір виплат

Допомога малозабезпеченим сім’ям в Україні визначається як різниця між прожитковим мінімумом для сім’ї та її середньомісячним сукупним доходом за останні 6 місяців перед зверненням за допомогою.

Середньомісячний сукупний дохід на одного члена сім’ї обчислюється шляхом ділення середньомісячного сукупного доходу всіх членів сім’ї на їх кількість.

Порядок обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) для всіх видів державної соціальної допомоги затверджено постановою Кабінету Міністрів України  від 22.07.2020 № 632.

Чи зараховуються грошові перекази з-за кордону до сукупного доходу сім’ї

Відповідно до пункту 4 зазначеного Порядку грошові перекази, отримані з-за кордону, враховуються до середньомісячного сукупного доходу сім’ї.

Схожі публікації

× Зверніть увагу!

Щоб отримувати сповіщення про надання допомоги, завантажте мобільний додаток "Де Допомога"

ВСТАНОВИТИ

Copyright © 2009-2025
"де Допомога" - актуальна інформація про допомогу в Україні від благодійників та держави.
Звернутися за допомогою: zvernennya@mlsp.gov.ua

Пошук
e-mail
Важливі
Новини
Lite
Отримати допомогу
Радіо