Додаток «де Допомога» є виключно інформаційним ресурсом.

  • Ми не здійснюємо виплат і не надаємо гуманітарну допомогу.
  • Ми ніколи не просимо персональні дані користувача і апріорі не можемо мати доступ до ваших банківських карток.

Ми лише публікуємо ретельно перевірені професійними журналістами новини про державну, міжнародну допомогу та допомогу від українських благодійників.

Відмова від відповідальності: Адміністрація ресурсу не несе відповідальності за зміст програм допомоги та рішення організацій-донорів щодо надання виплат. Вся інформація надається з ознайомчою метою.
Грошова допомога на Сумщині від ООН – як зареєструватися

Автор -
Журналіст
nikopol.net@ukr.net
Грошова допомога на Сумщині анонсована УВКБ ООН. Розповідаємо детальніше, коли і як можна зареєструватися.

Ким видається грошова допомога на Сумщині

Реєстрацію на допомогу здійснює УВКБ ООН у Сумській області.

Як зареєструватися

Роозклад виїздів мобільних груп для реєстрації на програму грошової допомоги УВКБ ООН в Сумській області на 19 – 20 березня 2026 року:

Четвер 19 березня 2026 року
с. Вороніж (Шосткинська ТГ)
За попереднім записом
Адреса прийому: вул. Київська,4
Години роботи: 11:30-14:30

Реєстрація відбувається за номером телефону 063 182 68 38.

П’ятниця 20 березня 2026 року
м. Ромни (Роменська ТГ)
За попереднім записом
Адреса прийому: вул.Соборна,13 (укриття біля ЦНАПу)
Години роботи: 11:00-14:00

Увага

Записатись у чергу на прийом мобільних груп для реєстрації на  програму грошової допомогу  можна за номером телефону пункту збору даних у м.Суми – 063 182 68 38.

Години роботи пункту збору даних у м.Суми – будні дні з 9:00 до 16:00

