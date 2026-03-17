×

⚠️ БЕЗПЕКА ТА ІНФОРМАЦІЯ

Додаток «де Допомога» є виключно інформаційним ресурсом.

  • Ми не здійснюємо виплат і не надаємо гуманітарну допомогу.
  • Ми ніколи не просимо персональні дані користувача і апріорі не можемо мати доступ до ваших банківських карток.

Ми лише публікуємо ретельно перевірені професійними журналістами новини про державну, міжнародну допомогу та допомогу від українських благодійників.

Відмова від відповідальності: Адміністрація ресурсу не несе відповідальності за зміст програм допомоги та рішення організацій-донорів щодо надання виплат. Вся інформація надається з ознайомчою метою.
1816
Тег:
деДопомога
1816

Особа має право на декілька видів пенсій одночасно: скільки виплат можуть призначити

Автор -
Журналіст
nikopol.net@ukr.net
У ПФУ пояснили, скільки пенсій буде призначено, якщо особа має право на декілька видів пенсій одночасно. Розповідаємо про це детальніше.

Хто надає допомогу

Пенсійні виплати забезпечуються державою.

Пенсія — це регулярна, щомісячна грошова виплата, яку громадяни отримують від держави (або недержавних фондів) при досягненні певного віку, отриманні інвалідності, втраті годувальника або за вислугу років, як забезпечення за час праці та страховий стаж.

В Україні пенсійне забезпечення базується на солідарній системі, а розмір виплат залежить від стажу та зарплати.

Скільки виплат можна отримувати, якщо особа має прао на декілька видів пенсій одночасно

Згідно зі статтею 10 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” особі, яка має одночасно право на різні види пенсії (за віком, по інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника), призначається один із цих видів пенсії за її вибором.

Особі, яка має право на довічну пенсію, призначається один з видів довічної пенсії за її вибором.

Який розмір пенсійних виплат у 2026 році

З 1 січня 2026 року в Україні набрали чинності норми Закону України «Про Державний бюджет України на 2026 рік», якими передбачено підвищення основних соціальних стандартів. Це, зокрема, вплинуло на розміри пенсійних виплат та окремих надбавок.

З початку року мінімальну заробітну плату встановлено на рівні 8 647 грн (раніше – 8 000 грн).

Відтак:

  • мінімальна пенсія за віком для непрацюючих пенсіонерів із повним страховим стажем зросла до 2 595 грн;
  • максимальний розмір пенсії становить 25 950 грн (10 прожиткових мінімумів).

Для непрацюючих пенсіонерів, які мають страховий стаж понад встановлену норму (30/35 або 20/25 років), перераховано доплату за понаднормовий стаж. За кожен повний рік такого стажу пенсія збільшується на 1% від 2 595 грн.

Важливо! Працюючим пенсіонерам зазначені підвищення та доплати будуть враховані після звільнення з роботи.

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “де Допомога“.

“де Допомога” – це додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

  • Грошові виплати;
  • Продуктові набори;
  • Одяг від благодійників;
  • предмети побуту від фондів;
  • тощо.

Встановивши додаток, ви отримуватимете свіжі дані про це.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

Також пропонуємо підписатися на Телеграм-канал ДеДопомога, аби дізнаватися про різні види допомоги українцям.

Схожі публікації

× Зверніть увагу!

Щоб отримувати сповіщення про надання допомоги, завантажте мобільний додаток "Де Допомога"

ВСТАНОВИТИ

Copyright © 2009-2025
"де Допомога" - актуальна інформація про допомогу в Україні від благодійників та держави.
Звернутися за допомогою: zvernennya@mlsp.gov.ua

Пошук
e-mail
Важливі
Новини
Lite
Отримати допомогу
Радіо