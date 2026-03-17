Програму «Доступні ліки» розширять: оновлений список препаратів діятиме з 31 березня

Програму «Доступні ліки» розширять: оновлений список преператів діятиме з 31 березня

У 2026 році програма «Доступні ліки» отримала суттєве оновлення: до неї додано 26 нових препаратів, а загальне фінансування збільшено до 8,7 млрд грн. Розповідаємо про це детальніше

Хто надає допомогу

Допомогу надає держава.

Хто надав іфнорамцію

Інформацію опублікувала Верховна Рада України

Скільки препаратів включає оновлениа програма «Доступні ліки»

За словами голови Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайла Радуцького, оновлений перелік включає 621 лікарський засіб та 36 найменувань медичних виробів, серед яких препарати для лікування серцево-судинних захворювань, діабету та хвороб дихальної системи.

Як отримати ліки

Оновлений список діятиме з 31 березня 2026 року.

Щоб отримати ліки безоплатно або з частковою доплатою, потрібно:

  • Звернутися до лікаря.
  • Отримати електронний рецепт.
  • Прийти до аптеки, яка бере участь у програмі.

Як ознайомитися з переліком медпрепаратів

Більш детально ознайомитися з переліком та умовами можна на сайті Верховної Ради: rada.gov.ua/news/news_kom/271349.html

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “де Допомога“.

“де Допомога” – це додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

  • Грошові виплати;
  • Продуктові набори;
  • Одяг від благодійників;
  • предмети побуту від фондів;
  • тощо.

Встановивши додаток, ви отримуватимете свіжі дані про це.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

Також пропонуємо підписатися на Телеграм-канал ДеДопомога, аби дізнаватися про різні види допомоги українцям.

Можливо, вам також буде цікаво: Ще більше ФОП зможуть отримати виплати 7500-15 000 грн.: оновлено програму «Енергопідтримка ФОП»

