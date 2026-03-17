×

⚠️ БЕЗПЕКА ТА ІНФОРМАЦІЯ

Додаток «де Допомога» є виключно інформаційним ресурсом.

  • Ми не здійснюємо виплат і не надаємо гуманітарну допомогу.
  • Ми ніколи не просимо персональні дані користувача і апріорі не можемо мати доступ до ваших банківських карток.

Ми лише публікуємо ретельно перевірені професійними журналістами новини про державну, міжнародну допомогу та допомогу від українських благодійників.

Відмова від відповідальності: Адміністрація ресурсу не несе відповідальності за зміст програм допомоги та рішення організацій-донорів щодо надання виплат. Вся інформація надається з ознайомчою метою.
Реєстрація на грошову допомогу для оплати комунальних послуг на Полтавщині – хто може подати заявку

Автор -
Журналіст
nikopol.net@ukr.net
Деякі категорії українців можуть отримати грошову допомогу для оплати комунальних послуг на Полтавщині. Розповідаємо про це детальніше.

Хто видає грошову допомогу для оплати комунальних послуг

Допомогу надає Карітас Полтава в рамках проєкту «Багатогалузева допомога постраждалим від війни в Україні» за підтримки американського народу.

Яку допомогу можна отримати

Благодійний фонд розпочинає реєстрацію на надання фінансової допомоги на оплату комунальних послуг на опалювальний період 2025/26 р.

Коли та де відбудеться реєстрація

Середа, 18 березня

Селище Градизьк (Кременчуцька ТГ) – 11:00
приміщення ЦНАПу, конференц зал, вул. Українська, 43/8 домогосподарство.

Хто може отримати допомогу

Критерії відбору

  • ВПО, які перемістилися у період з 2025 року та підпадають хоча б під один з критеріїв вразливості:
  • особа з інвалідністю (1, 2 група та інвалідність з дитинства)
  • люди похилого віку (60+)
  • самотня матір / батько
  • опікун неповнолітніх дітей, недієздатних людей
  • вагітна жінка або годуюча матір з дитиною до 3 років
  • людина з важкими захворюваннями (хвороба, що обмежує фізичні або психічні можливості та потребує дороговартісного лікування, яке не покривається доходом родини)
  • багатодітна сім’я (3 і більше неповнолітніх дітей)

Які документи потрібні

Для реєстрації заявнику потрібно надати документи:

  • паспорт (оригінал)
  • ідентифікаційний код (оригінал)
  • довідка ВПО від 2025 р.
  • рахунок IBAN
  • довідка про пічне опалення або комунальні послуги
  • документи, що підтверджують критерій вразливості
  •  довідка про доходи:
  • з податкової служби
  •  ОК-5 / ОК-7 (через Дію або сайт Пенсійного фонду)
  • довідка з Пенсійного фонду або Фонду соціального страхування
  • довідка або заява від ФОП з декларацією про доходи (квартально)
  • довідка про доходи з Державної податкової служби

Обмеження

  • домогосподарство вже отримувало аналогічну допомогу від інших організацій
  • тільки для ВПО, зареєстрованих у 2025–2026 р.
  • дохід не перевищує 8422 грн на одну особу

Для довідок:
+380 50 346 46 93

Подання подяк, зауважень, пропозицій, скарг:
0 800 336 734 (Пн–Пт, 9:30–16:00)
feedback@caritas.ua
http://caritas.ua/sos/⁠

гаряча лінія 0 800 336 734

Можливо, вам також буде цікаво:  Як дізнатися розмір підвищення пенсії після індексації 1 березня і чому іноді можна не помітити зростання доходів

Схожі публікації

× Зверніть увагу!

Щоб отримувати сповіщення про надання допомоги, завантажте мобільний додаток "Де Допомога"

ВСТАНОВИТИ

Copyright © 2009-2025
"де Допомога" - актуальна інформація про допомогу в Україні від благодійників та держави.
Звернутися за допомогою: zvernennya@mlsp.gov.ua

Пошук
e-mail
Важливі
Новини
Lite
Отримати допомогу
Радіо