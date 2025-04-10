Ваучер на навчання 30 280 грн – хто і як може отримати

Українці можуть отримати ваучер на навчання 30 280 грн. Розповідаємо про це детальніше.

Ваучер на навчання 30 280 грн.

Хто видає ваучери на навчання

Державна служба зайнятості пропонує скористатися унікальною можливістю – отримати ваучер на навчання, для громадян, які мають професійну-технічну чи вищу освіту.

Які професії обирають українці?

Серед найпопулярніших напрямків цього року:

Медсестринство

Медицина

Кухар

Соціальний робітник

Водій автотранспортних засобів

Що дає ваучер?

Ваучер на навчання дає можливість пройти перепідготовку або підвищити кваліфікацію за однією з 155 професій та спеціальностей. Це можна зробити в закладах освіти з ліцензією Міністерство освіти і науки України. Перелік таких закладів оновлюється кожні три місяці на офіційному сайті.

Навчання доступне як у професійно-технічних закладах, так і у вищих навчальних закладах. Також є можливість пройти навчання в одному з восьми Центрів професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості.

Хто може отримати ваучер

Ваучер можуть отримати громадяни, які:

мають професійно-технічну або вищу освіту;

не перебувають на обліку в службі зайнятості як безробітні;

не навчались за кошти Фонду соціального страхування протягом останніх 3 років.

Серед кандидатів:

Українці віком 45+ з трудовим стажем від 15 років.

Учасники бойових дій (звернення протягом 3 років після демобілізації).

Люди з інвалідністю або ВПО.

Звільнені з військової служби через стан здоров’я або скорочення штату.

Колишні військовополонені.

Українці, поранені або скалічені під час воєнного стану.

Компенсація на навчання — до 30 000 гривень! Програма фінансується за кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Як отримати ваучер на навчання

Щоб скористатись програмою, зверніться до будь-якого центру зайнятості, подайте заявку онлайн на сайті Державної служби зайнятості або через мобільний застосунок.

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “де Допомога“. “де Допомога” – це додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави. Грошові виплати;

Продуктові набори;

Одяг від благодійників;

предмети побуту від фондів;

тощо. Встановивши додаток, ви отримуватимете свіжі дані про це.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

Можливо, вам також буде цікаво: Щомісячна адресна грошова допомога у Дніпрі на оплату ЖКП – хто і як може отримати