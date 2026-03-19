Хто отримає 1500 грн державної допомоги у квітні: детальний перелік і нюанси

Автор -
Журналіст
nikopol.net@ukr.net
Стало відомо, хто отримає 1500 грн одноразової державної допомоги у квітні 2026 року. З’явився детальний перелік категорій отримувачів і нові подробиці. Розповідаємо про це.

Хто надав інформацію

Інформацію 18 квітня надали у Мінсоцполітики.

Хто надає допомогу

Допомогу надає держава.

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про виплату у квітні 2026 року одноразової цільової доплати у розмірі 1 500 гривень для пенсіонерів та громадян, які отримують соціальну допомогу. Відповідну програму реалізує Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України.

Рішення стало можливим завдяки уточненню чисельності отримувачів соціальних виплат та верифікації даних у межах відповідних бюджетних програм, що дало змогу спрямувати ресурс на додаткову підтримку громадян без залучення додаткового фінансування та без ризиків для майбутніх виплат.

Яка мета програми

Мета рішення — цільова підтримка людей із низькими доходами, які об’єктивно найбільше потребують додаткової фінансової допомоги.

Хто отримає 1500 грн державної допомоги у квітні

Програмою планується охопити орієнтовно 13 мільйонів українців. Серед отримувачів доплати:

1.Пенсіонери за віком, пенсіонери по інвалідності, одержувачі пенсії у зв’язку із втратою годувальника, пенсіонери за вислугу років, які мають право на пенсію за віком. Розмір пенсії не має перевищувати 25 595 гривень. Для ветеранів війни, які брали участь у захисті України з 2014 року, особам з числа ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС 1500 грн надаватиметься незалежно від розміру отримуваної пенсії;

2.Одержувачі державної допомоги/компенсації (у т.ч. встановлені на кожного одержувача допомоги/компенсації):

  • на проживання з числа ВПО;
  • як малозабезпечена родина;
  • базової соціальної допомоги;
  • як особи, які не мають права на пенсію та отримали право на допомогу після 65 років,
  • як особи, які не мають права на пенсію з числа осіб з інвалідністю, та утриманці померлого годувальника, який не отримав права на пенсію;
  • які проживають разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу;
  • особи з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю;
  • на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях;
  • одинокі матері;
  • діти, над якими встановлено опіку чи піклування;
  • діті, хворі на важкі перинатальні ураження нервової системи;
  • діти, батьки яких ухиляються від сплати аліментів;
  • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа, у тому числі з інвалідністю, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях.

«Ми зосереджуємо державний ресурс передусім на тих людях, які найбільше потребують підтримки. Одноразова доплата у 1 500 гривень — це простий і оперативний механізм допомоги, який дозволяє швидко охопити мільйони українців. Для нас важливо, щоб люди отримали цю підтримку автоматично — без додаткових звернень і складних процедур», — зазначив Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін

Якщо людина одночасно належить до кількох категорій отримувачів, виплата буде проведена один раз після технічної звірки державних реєстрів. Такий підхід дозволяє забезпечити справедливий і прозорий розподіл державних коштів.

Як отримати 1500 грн

Виплата буде здійснена автоматично через звичні канали отримання пенсій або соціальних виплат — на банківські рахунки або через відділення Укрпошти. Одержувачам не потрібно подавати заяви, звертатися до органів соціального захисту чи збирати додаткові документи.

Одноразова виплата буде нарахована як доплата до вже призначеної пенсії або соціальної виплати у межах виплат за квітень окремою сумою.

