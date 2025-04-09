Разова грошова допомога від роботодавця: коли і як її можна отримати

Разова грошова допомога від роботодавця – це підтримка, на яку можуть розраховувати офіційно працевлаштовані українці. Розповідаємо про даний вид допомоги детальніше.
Інформацію надала ГО «ВПО України».
Разова грошова допомога від роботодавця: коли можна по неї звернутися
Причини, які змушують людину просити про грошову підтримку, можуть різними:
- скрутне становище, що спричинене війною;
- необхідність вирішення соціально-побутових питань;
- потреба у коштах на лікування працівника або членів його сім’ї (допомога на лікування може надаватися особисто працівнику або перераховуватися у медичний заклад);
- важкі сімейні обставини;
- одруження;
- народження дитини;
- вихід на пенсію;
- потреба у коштах на поховання тощо.
Як отримати допомогу
Для отримання разової грошової допомоги, треба звернутися до роботодавця із заявою, до якої варто додати документи, що підтверджують виникнення певних обставин: свідоцтво про реєстрацію шлюбу, договір на лікування або платіжні документи, свідоцтво про смерть тощо.
Чи оподатковується разова грошова допомога від роботодавця
Разова матеріальна допомога (вона ж – нецільова благодійна) не оподатковується, якщо її сума у 2025 році не перевищує 4240 грн за рік.
Якщо розмір виплати вищий, її оподатковують ПДФО за ставкою 18% і військовим збором – 5%.
Матеріальна допомога разового характеру не належить до фонду оплати праці, тому на неї не нараховується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
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