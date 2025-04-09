Разова грошова допомога від роботодавця: коли і як її можна отримати

Разова грошова допомога від роботодавця – це підтримка, на яку можуть розраховувати офіційно працевлаштовані українці. Розповідаємо про даний вид допомоги детальніше.

Інформацію надала ГО «ВПО України».

Разова грошова допомога від роботодавця: коли можна по неї звернутися

Причини, які змушують людину просити про грошову підтримку, можуть різними:

скрутне становище, що спричинене війною;

необхідність вирішення соціально-побутових питань;

потреба у коштах на лікування працівника або членів його сім’ї (допомога на лікування може надаватися особисто працівнику або перераховуватися у медичний заклад);

важкі сімейні обставини;

одруження;

народження дитини;

вихід на пенсію;

потреба у коштах на поховання тощо.

Як отримати допомогу

Для отримання разової грошової допомоги, треба звернутися до роботодавця із заявою, до якої варто додати документи, що підтверджують виникнення певних обставин: свідоцтво про реєстрацію шлюбу, договір на лікування або платіжні документи, свідоцтво про смерть тощо.

Важливо! Роботодавець на власний розсуд вирішує, надавати допомогу чи ні. Розмір виплат він теж визначає самостійно.

Чи оподатковується разова грошова допомога від роботодавця

Разова матеріальна допомога (вона ж – нецільова благодійна) не оподатковується, якщо її сума у 2025 році не перевищує 4240 грн за рік.

Якщо розмір виплати вищий, її оподатковують ПДФО за ставкою 18% і військовим збором – 5%.

Матеріальна допомога разового характеру не належить до фонду оплати праці, тому на неї не нараховується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Увага! Якщо ви працюєте офіційно у декількох установах й отримали з різних джерел протягом року загальну суму більшу 4240 грн, то треба обов’язково подати річну податкову декларацію.

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “де Допомога“. “де Допомога” – це додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави. Грошові виплати;

Продуктові набори;

Одяг від благодійників;

предмети побуту від фондів;

тощо. Встановивши додаток, ви отримуватимете свіжі дані про це.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

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