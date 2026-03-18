1560
Тег:
деДопомогаЕкономіка
1560

Стартує «Кешбек на пальне»: коли починає діяти, які суми, на що можна витратити і всі деталі

Стартує «Кешбек на пальне»: коли починає діяти і всі деталі

Програму «Кешбек на пальне» ухвалено. Вона дозволить українцям заощадити від 2 до 11 грн на кожному літрі. Кошти можна буде витратити на інші потреби. Розповідаємо про цю програму детально. Відповідаємо на важливі питання.

Хто надає допомогу

Допомогу надає держава.

У чому суть допомоги

Кешбек на пальне — це форма фінансової підтримки громадян у період зростання цін на пальне.

Держава повертає частину витрат за купівлю пального на автозаправних станціях, які беруть участь у програмі.

Коли починає діяти програма «Кешбек на пальне»

З 20 березня українці зможуть отримувати часткову компенсацію витрат на пальне, придбане на АЗС, які беруть участь в програмах.

Програма є тимчасовою і діятиме до 1 травня 2026 року.

Як працюватиме програма

Під час купівлі пального на АЗС, які беруть участь у програмі, ви можете отримати компенсацію від держави.

Розмір кешбеку на пальне

Кешбек на пальне діє в межах програми «Національний кешбек»:

  • за літр дизелю — 15%,
  • бензину — 10%
  • автогазу — 5%.

Максимальна сума кешбеку на пальне — до 1000 грн на людину на місяць.

Загальний ліміт кешбеку в межах програми «Національний кешбек» залишається без змін — до 3000 грн на місяць.

Умови реалізації програми

Стартує «Кешбек на пальне»: коли починає діяти, які суми, на що можна витратити і всі деталі

Важливо: кешбек нараховується лише під час фактичної оплати пального на АЗС.

Якщо пальне купується наперед через мобільні застосунки АЗС  напаливні гаманці , кешбек не нараховується.

Важливо:

  • Кешбек нараховується лише за безготівкову оплату;
  • АЗС має бути учасником програми;
  • Кешбек нараховується тільки за фіскальними чеками. Якщо чек не передано до системи ДПС, кешбек не буде нарахований.

Участь автозаправних станцій у програмі є добровільною.

Перелік АЗС буде на офіційних ресурсах програми.

Як стати учасником програми?

  • Подати заявку через мобільний застосунок банку, який бере участь у програмі, або звернутися до відділення.
  • Визначити картки для оплати покупок і надати банку дозвіл на передачу інформації про транзакції з цих карток у магазинах-учасниках програми.
  • Відкрити фізичну або віртуальну картку Національний кешбек, куди зараховуватиметься кешбек за програмою.
  • Встановити або оновити застосунок Дія, в розділі Сервіси обрати картку для виплат Національний кешбек будь-якого банку-партнера.

Якщо ви вже користуєтеся «Національним кешбеком» — компенсація нараховується автоматично при оплаті карткою. Щоб долучитися, потрібно відкрити картку в банку-партнері і обрати її для розрахунку і виплат у Дії.

Коли кешбек надійде?

Нарахований кешбек відображається в  застосунку Дія. Виплата здійснюється до кінця наступного місяця після покупки.

Наприклад: кешбек за покупки у березні надійде до кінця квітня.

На що можна витратити кешбек?

Кошти, нараховані у вигляді кешбеку, можна витратити на:

  • оплату комунальних послуг;
  • продукти харчування українського виробництва;
  • купівлю лікарських і медичних засобів українського виробництва;
  • оплату поштових послуг;
  • книжки;
  • донати на підтримку Збройних Сил України.

Чи буде Національний кешбек працювати паралельно з програмами лояльності АЗС?

Так. Якщо мережа має власні бонуси або знижки, вони можуть діяти паралельно із державним кешбеком. Державна компенсація нараховується окремо після покупки і не впливає на внутрішні програми лояльності компаній.

Чи можна зняти кешбек готівкою?

Готівкою зняти кошти не можна. Кешбек можна використати лише безготівково.

Чи зміниться загальний ліміт кешбека?

Ні. За умови, що максимальна сума кешбеку на пальне на місяць на людину становить 1000 грн, загальна максимальна сума кешбеку лишається в 3 тисячі грн.

Чому кешбек різний для дизелю, бензину і газу?

Рівень компенсації визначений з урахуванням структури споживання пального. Дизель має найвищий відсоток, оскільки його активно використовують в логістиці, агросекторі та транспорті, тому для нього передбачено вищий рівень кешбеку.

Чи може ОСББ або інша організація скористатись цією програмою при закупівлі пального для генератора?

Ні. Програма «Національний кешбек» передбачає виплати лише фізичним особам — громадянам України, які здійснюють покупки та мають спеціальну картку «Національного кешбеку». Кешбек нараховується саме на рахунок фізичної особи, відкритий в уповноваженому банку. Водночас, якщо пальне для генератора купує фізична особа — мешканець або представник ОСББ, який має власну картку «Національного кешбеку», і покупка відповідає умовам програми (АЗС бере участь у програмі, безготівкова оплата тощо), кешбек може бути нарахований саме цій людині як користувачу програми.

Хто може отримати кешбек на пальне?

Всі українці, які є учасником програми «Національний кешбек» і купують пальне на АЗС, що зареєстровані в програмі.

Бізнесу — АЗС

Ви продавець пального? Мережі автозаправних станцій можуть долучитися до програми «Національний кешбек» та надати своїм клієнтам можливість отримувати кешбек від держави. Участь у програмі є добровільною.

Реєструйтесь на порталі Дія та приєднуйтесь до програми «Національний кешбек».

Збільшуйте продажі, сприяйте розвитку економіки.

