⚠️ БЕЗПЕКА ТА ІНФОРМАЦІЯ

Додаток «де Допомога» є виключно інформаційним ресурсом.

  • Ми не здійснюємо виплат і не надаємо гуманітарну допомогу.
  • Ми ніколи не просимо персональні дані користувача і апріорі не можемо мати доступ до ваших банківських карток.

Ми лише публікуємо ретельно перевірені професійними журналістами новини про державну, міжнародну допомогу та допомогу від українських благодійників.

Відмова від відповідальності: Адміністрація ресурсу не несе відповідальності за зміст програм допомоги та рішення організацій-донорів щодо надання виплат. Вся інформація надається з ознайомчою метою.
Продуктова допомога для ВПО на Черкащині – відкрито реєстрацію

Громадською організацією видаватиметься продуктова допомога для ВПО на Черкащині. Розповідаємо про це детальніше.

Ким видається продуктова допомога для ВПО на Черкащині

Допомогу видає ГО «ВПО Україна».

Хто може отримати допомогу

Організація сьогодні відкриває перші цього тижня форми реєстрації на допомогу для новоприбулих.

Якщо ви зараз проживаєте у Черкасах або Золотоноші та отримали довідку ВПО у січні, лютому чи березні цього року – подавайте заявку на допомогу

Як зареєструвати

Зареєструватися можна:

Золотоноша: https://forms.gle/oysaXohKzcgzUqDcA

Черкаси: https://forms.gle/FVpEG3TouFThdZYW8

«УВАГА! Найближчим часом ГО «ВПО Україна» відкриє форми реєстрації і для новоприбулих в інших областях України», – йдеться в повідомленні.

Можливо, вам також буде цікаво:  Стартував розіграш 5 будинків на Черкащині для родин ВПО

