В Україні можна безкоштовно отримати ліки від раку. Розповідаємо про це детально.
Хто надає допомогу
Допомогу з 2022 року надає громадська організація Афіна. Жінки проти раку в межах гуманітарного проєкту «ЛІКИ ДЛЯ ОНКОПАЦІЄНТІВ».
Кожного дня до нас звертаються пацієнти, яким потрібні препарати для лікування онкозахворювань, що з різних причин відсутні в медичних закладах. Тому ми працюємо над поліпшенням доступу до ліків у декількох напрямках, – кажуть в організації
А саме:
- покращення забезпечення ліками, що надходять в медзаклади за програмою держзакупівель;
- адресна допомога ліками в якості благодійної допомоги.
Як безкоштовно отримати ліки від раку в межах гуманітарного проєкту
Якщо в медичному закладі немає необхідного вам лікарського засобу, ви можете зареєструватися, заповнивши електронну форму, та вказати свою потребу в ліках.
Посилання на електронну форму для реєстрації – https://forms.gle/DNgZ6NCxDecbM93t7
Як опрацьовуються запити
Якщо у благодійників з’являються ліки, вони знаходять в електронній формі дані пацієнтів, яким ці ліки необхідні, координатор проєкту зв’язується з пацієнтами та повідомляє, які документи потрібно надати для отримання лікарських засобів.
Запити обробляються в порядку черги відповідно до дати реєстрації.
Після отримання документів, ліки передають або надсилають Новою поштою.
Контактуємо з пацієнтами лише тоді, коли у нас є в наявності вказані в електронній формі лікарські засоби. Тож, якщо з вами не зв’язувались, це означає, що ми поки що не маємо необхідного вам препарату або інформації про те, чи він у нас з’явиться. Маємо велике прохання не писати/не телефонувати координатору проєкту або іншим членам команди ГО Афіна. Жінки проти раку із запитаннями чи є у нас потрібні вам ліки. Якщо ми з вами не зв’язувались, то у нас поки що немає інформації для вас. Сподіваємось на розуміння, – йдеться у повідомленні
Можливо, вам також буде цікаво: Ціни на ліки з 1 квітня: дешевшають ще 45 препаратів, а всього у квітні 116 – список