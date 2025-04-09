В Україні можна безкоштовно отримати ліки від раку. Розповідаємо про це детально.

Хто надає допомогу

Допомогу з 2022 року надає громадська організація Афіна. Жінки проти раку в межах гуманітарного проєкту «ЛІКИ ДЛЯ ОНКОПАЦІЄНТІВ».

Кожного дня до нас звертаються пацієнти, яким потрібні препарати для лікування онкозахворювань, що з різних причин відсутні в медичних закладах. Тому ми працюємо над поліпшенням доступу до ліків у декількох напрямках, – кажуть в організації

А саме:

покращення забезпечення ліками, що надходять в медзаклади за програмою держзакупівель;

адресна допомога ліками в якості благодійної допомоги.

Як безкоштовно отримати ліки від раку в межах гуманітарного проєкту

Якщо в медичному закладі немає необхідного вам лікарського засобу, ви можете зареєструватися, заповнивши електронну форму, та вказати свою потребу в ліках.

Посилання на електронну форму для реєстрації – https://forms.gle/DNgZ6NCxDecbM93t7

Як опрацьовуються запити

Якщо у благодійників з’являються ліки, вони знаходять в електронній формі дані пацієнтів, яким ці ліки необхідні, координатор проєкту зв’язується з пацієнтами та повідомляє, які документи потрібно надати для отримання лікарських засобів.

Запити обробляються в порядку черги відповідно до дати реєстрації.

Після отримання документів, ліки передають або надсилають Новою поштою.

Зверніть увагу, що після того, як пацієнт отримує у нас потрібний препарат, запит закривається. Щоб отримати ліки знову, треба зареєструватись повторно.

Контактуємо з пацієнтами лише тоді, коли у нас є в наявності вказані в електронній формі лікарські засоби. Тож, якщо з вами не зв’язувались, це означає, що ми поки що не маємо необхідного вам препарату або інформації про те, чи він у нас з’явиться. Маємо велике прохання не писати/не телефонувати координатору проєкту або іншим членам команди ГО Афіна. Жінки проти раку із запитаннями чи є у нас потрібні вам ліки. Якщо ми з вами не зв’язувались, то у нас поки що немає інформації для вас. Сподіваємось на розуміння, – йдеться у повідомленні

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “де Допомога“. “де Допомога” – це додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави. Грошові виплати;

Продуктові набори;

Одяг від благодійників;

предмети побуту від фондів;

тощо. Встановивши додаток, ви отримуватимете свіжі дані про це.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

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