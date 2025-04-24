Безкоштовний табір у Львові для дітей на один день – як зареєструватися

Анонсовано безкоштовний табір у Львові для дітей на один день. Розповідаємо про це детальніше.

Безкоштовний табір у Львові для дітей

Хто організовує відпочинок у таборі

“Recovery Camp” проводить безкоштовні одноденні табори для дітей ВПО за попередньою реєстрацією. Зазначається, що проєкт RECOVERY CAMP реалізується БО БФ «Щире серце» за підтримки “Palladium”.

Хто може подати заявку

Безкоштовний одноденний табір для дітей ВПО. Учасники: діти від 6 до 16 років та мами ВПО. Діти до 12 років запрошуються в супроводі дорослих. Табір є безкоштовним для усіх учасників. Повторне відвідуванння табору можливе через 2 тижні.

В програмі табору:

Майстер-класи

Ігри на зближення, довіру

Спортивні ігри

Вручення подарунків

Підтримуюча психотерапевтична група для матерів

Індивідуальні консультації з психологами

Обід та підвечірок

Куди звертатися

Реєстрація відкривається сьогодні 24 квітня о 16:00: https://cutt.ly/SrsuQ2q2. Підтвердженням реєстрації є телефонний дзвінок адміністратора.

Дата проведення: 28 квітня Тривалість: з 10:00 до 17:00.

Локація: відпочинковий комплекс “OTAMAN RESORT” м.Львів.

Як добратись: зустріч в 10:00 біля кінопалацу Довженка м. Львів, звідки відправляється автобус.

Додаткова інформація в телеграм каналі: https://t.me/recoverycamp/

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “де Допомога“. “де Допомога” – це додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави. Грошові виплати;

Продуктові набори;

Одяг від благодійників;

предмети побуту від фондів;

тощо. Встановивши додаток, ви отримуватимете свіжі дані про це.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

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