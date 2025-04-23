Безкоштовний відпочинок на Закарпатті для дітей з Донеччини – як скористатися можливістю

Благодійним фондом анонсовано безкоштовний відпочинок на Закарпатті для дітей з Донеччини. Розповідаємо про це детальніше.
Безкоштовний відпочинок на Закарпатті
Хто реалізує програму допомоги
Благодійний фонд ТПП України «Разом з Україною» реалізує Програму психологічної реабілітації та оздоровлення дітей, які постраждали внаслідок агресії російської федерації, переважно з числа дітей, які наразі перебувають безпосередньо в Донецькій області.
Хто має право на безкоштовний відпочинок
Фондом пропонується відпочинок групи дітей віком від 10 до 13 років з числа дітей таких категорій:
- діти-сироти;
- діти загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України;
- діти, один із батьків яких загинув у районі проведення антитерористичних операцій або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій;
- діти, один із батьків яких пропав безвісти;
- діти військовополонених.
Подробиці програми відпочинку
Відпочинок дітей триватиме 10 днів з 06 травня до 16 травня 2025 року на базі сучасного рекреаційного комплексу «Іллара» в м. Іршава Закарпатської області.
Професійними дитячими психологами, педагогами та аніматорами будуть організовані практичні психологічні тренінги, різноманітні майстер класи, культурні та спортивні заходи.
Діти будуть забезпечені належними умовами проживання та 4-разовим харчуванням.
Крім цього, Благодійний фонд візьме всі витрати на організацію переїзду з м. Києва до рекреаційного центру й зворотному напрямку та перебування дитини в рамках Програми. Перевезення дітей до м. Києва здійснюється в супроводі батьків (законних представників).
Куди звертатися
Консультації із зазначених питань можна отримати за телефонами:
Соцзахист м. Дружківка 0661059369
Соцзахист м. Добропілля: 0627728059, 0668671617
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