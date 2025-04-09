Гуманітарна допомога для ВПО в Одесі – можна отримати дитяче харчування

Незабаром видаватиметься гуманітарна допомога для ВПО в Одесі у вигляді дитячого харчування. Розповідаємо про це детальніше.
Гуманітарна допомога для ВПО в Одесі
Ким видаватиметься
ГО “Південь разом” повідомляє про видачу дитячого харчування для ВПО в Одесі
Видача дитячого харчуваня (8+міс) для ВПО відбудеться 11.04.2025 року в офісі ГО “Південь разом”.
«Якщо вам актуальний такий вид допомоги, ви можете її отримати. Видача відбудеться без реєстрації в порядку живої черги. Кількість місць обмежена», – йдеться в повідомленні.
Важлива умова: ВПО які отримали дитяче харчування від організації в цьому місяці – не мають можливості отримати допомогу.
Які документи потрібні
При отриманні з собою потрібно мати:
- довідку ВПО оригінал
- свідоцтво про народження дитини оригінал.
Як отримати
Видача допомоги відбудеться 11.04.2025 року
з 11.00 до 14.00 в офісі ГО “Південь разом”
за адресою: вул. Гімназична 8/10.
Можливо. вам також буде цікаво: Як пенсіонеру отримати довідку про доходи онлайн на порталі ПФУ