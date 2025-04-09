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Гуманітарна допомога для ВПО в Одесі – можна отримати дитяче харчування

Автор -
Журналіст
nikopol.net@ukr.net
Гуманітарна допомога для ВПО в Одесі – можна отримати дитяче харчування

Незабаром видаватиметься гуманітарна допомога для ВПО в Одесі у вигляді дитячого харчування. Розповідаємо про це детальніше.

Гуманітарна допомога для ВПО в Одесі

Ким видаватиметься

ГО “Південь разом” повідомляє про видачу дитячого харчування для ВПО в Одесі

Видача дитячого харчуваня (8+міс) для ВПО відбудеться 11.04.2025 року в офісі ГО “Південь разом”.

«Якщо вам актуальний такий вид допомоги, ви можете її отримати. Видача відбудеться без реєстрації в порядку живої черги. Кількість місць обмежена», – йдеться в повідомленні.

Важлива умова: ВПО які отримали дитяче харчування від організації в цьому місяці – не мають можливості отримати допомогу.

Гуманітарна допомога для ВПО в Одесі – можна отримати дитяче харчування

Які документи потрібні

При отриманні з собою потрібно мати:

  • довідку ВПО оригінал
  • свідоцтво про народження дитини оригінал.

Як отримати

Видача допомоги відбудеться 11.04.2025 року

з 11.00 до 14.00 в офісі ГО “Південь разом”

за адресою: вул. Гімназична 8/10.

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “де Допомога“.

“де Допомога” – це додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

  • Грошові виплати;
  • Продуктові набори;
  • Одяг від благодійників;
  • предмети побуту від фондів;
  • тощо.

Встановивши додаток, ви отримуватимете свіжі дані про це.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

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