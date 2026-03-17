Відкрита реєстрація на безкоштовні набори насіння – хто може отримати

⚠️ БЕЗПЕКА ТА ІНФОРМАЦІЯ
Додаток «де Допомога» є виключно інформаційним ресурсом.
- Ми не здійснюємо виплат і не надаємо гуманітарну допомогу.
- Ми ніколи не просимо персональні дані користувача і апріорі не можемо мати доступ до ваших банківських карток.
Ми лише публікуємо ретельно перевірені професійними журналістами новини про державну, міжнародну допомогу та допомогу від українських благодійників.
Відмова від відповідальності: Адміністрація ресурсу не несе відповідальності за зміст програм допомоги та рішення організацій-донорів щодо надання виплат. Вся інформація надається з ознайомчою метою.