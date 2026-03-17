⚠️ БЕЗПЕКА ТА ІНФОРМАЦІЯ

Додаток «де Допомога» є виключно інформаційним ресурсом.

  • Ми не здійснюємо виплат і не надаємо гуманітарну допомогу.
  • Ми ніколи не просимо персональні дані користувача і апріорі не можемо мати доступ до ваших банківських карток.

Ми лише публікуємо ретельно перевірені професійними журналістами новини про державну, міжнародну допомогу та допомогу від українських благодійників.

Відмова від відповідальності: Адміністрація ресурсу не несе відповідальності за зміст програм допомоги та рішення організацій-донорів щодо надання виплат. Вся інформація надається з ознайомчою метою.
Відкрита реєстрація на безкоштовні набори насіння – хто може отримати

Благодійним фондом відкрита реєстрація на безкоштовні набори насіння. Розповідаємо детальніше, хто може отримати.

Хто видає безкоштовні набори насіння

Ініціатива реалізується за підтримки Благодійний фонд «Сучасне село та місто»

Де діє проект допомоги, хто може отримати.

В Умані та Уманському район продовжили реалізацію соціального проєкту «НАСІННЯ». Набори можуть отримати місцеві жителі.

Яку допомогу можна отримати

У межах проекту місцеві жителі можуть безкоштовно отримати набори для вирощування овочів і квітів.

Що входить у набір

Один безкоштовний набір (на сім’ю) містить 15 упаковок насіння, зокрема:

  • баклажан, буряк, горох, кабачок
  • кукурудза,  морква,  огірок
  • перець, петрушка, редиска, салат
  • томати (2 упаковки),  айстра,  чорнобривці

Як отримати допомогу

Щоб отримати набір, необхідно:

попередньо записатися за телефоном: +38 (068) 687 42 62

Графік запису: понеділок–п’ятниця з 10:00 до 17:00

Якщо додзвонитися не вдалося, організатори радять залишити свій номер телефону в коментарях — з вами зв’яжуться для запису.

Важливо знати

Набір видається безкоштовно

Один набір — на одну сім’ю

Отримання можливе лише після попереднього запису

Організатори наголошують, що проєкт має на меті підтримати жителів громади та допомогти їм забезпечити себе власноруч вирощеними продуктами.

