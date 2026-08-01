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Тег:
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Пропонують безкоштовне житло для ВПО: де, для кого і які умови (фото)

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Пропонують безкоштовне житло для ВПО: де, для кого і які умови (фото)

Безкоштовне житло для ВПО пропонують в одній із областей. Розповідаємо, що саме і кому пропонується, куди звертатися.

Де безкоштовне житло для ВПО

Житло пропонує Вертіївська громада Ніжинського району Чернігівської області.

Для кого безкоштовне житло

Громада з радістю зустріне та допоможе багатодітним сім’ям з числа внутрішньо переміщених осіб.

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Що пропонують

Пропонують ряд будинків для проживання, і якщо вас зацікавить пропозиція – громада придбає та надасть вам у користування обране житло.

Що саме пропонують та які умови:

  • Локація: село Черняхівка Вертіївської ТГ, до міста Ніжин (районний центр) всього 15 км, автобус курсує регулярно та чітко за розкладом.
  • Про будинки: житловий стан, надійне пічне опалення (затишок та незалежність узимку), питна вода з криниць, але є варіанти домогосподарств із свердловинами, всі помешкання електрифіковані. Біля будинків наявні приміщення для ведення господарства – погреби, хліви та ін., а також земельні ділянки.
  • Для дітей: у селі функціонує затишна 9-річна школа та дитячий садок. У закладі освіти працюють гуртки та секції. Діти та молодь мають змогу у вечірній час займатись спортом у шкільному спортзалі.

Пропонують безкоштовне житло для ВПО: де, для кого і які умови (фото)

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Пропонують безкоштовне житло для ВПО: де, для кого і які умови (фото)

Пропонують безкоштовне житло для ВПО: де, для кого і які умови (фото)

Пропонують безкоштовне житло для ВПО: де, для кого і які умови (фото)

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Куди звертатися

Тел. для довідок: 0976876626

Пропозиція реалізується за процедурою надання житла, згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 10 червня 2026 р. № 751.

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “де Допомога“.

“де Допомога” – це додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

  • Грошові виплати;
  • Продуктові набори;
  • Одяг від благодійників;
  • предмети побуту від фондів;
  • тощо.

Встановивши додаток, ви отримуватимете свіжі дані про це.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

Також пропонуємо підписатися на Телеграм-канал ДеДопомога, аби дізнаватися про різні види допомоги українцям.

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