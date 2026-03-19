×

⚠️ БЕЗПЕКА ТА ІНФОРМАЦІЯ

Додаток «де Допомога» є виключно інформаційним ресурсом.

  • Ми не здійснюємо виплат і не надаємо гуманітарну допомогу.
  • Ми ніколи не просимо персональні дані користувача і апріорі не можемо мати доступ до ваших банківських карток.

Ми лише публікуємо ретельно перевірені професійними журналістами новини про державну, міжнародну допомогу та допомогу від українських благодійників.

Відмова від відповідальності: Адміністрація ресурсу не несе відповідальності за зміст програм допомоги та рішення організацій-донорів щодо надання виплат. Вся інформація надається з ознайомчою метою.
39
Тег:
деДопомогаКривий Ріг
39

Відновлення пошкодженого житла у Кривому Розі: куди звертатися, хто може отримати допомогу

Автор -
Журналіст
nikopol.net@ukr.net
Відновлення пошкодженого житла у Кривому Розі: куди звертатися, хто може отримати допомогу

Відновлення пошкодженого житла у Кривому Розі анонсує благодійна організація. Ще триває прийом заявок і вже стартував процес обстеження житла претендентів на отримання допомоги. Розповідаємо про це детально.

Хто надає допоиогу

Допомогу надає БФ Карітас Кривий Ріг УГКЦ, реалізуючи проєкт «ЖИТЛО ДЛЯ ВРАЗЛИВИХ ДОМОГОСПОДАРСТВ V».

Яка мета і суть допомоги

Відновлення пошкодженого житла у Кривому Розі: куди звертатися, хто може отримати допомогу

Внаслідок бойових дій тисячі родин залишилися у пошкоджених оселях. Для багатьох людей йдеться не про повну відбудову, а про можливість полагодити дах, замінити вибиті вікна чи відновити пошкоджені стіни, щоб знову жити у безпечних умовах. Адже коли житло має пошкодження, своєчасний ремонт дозволяє зупинити подальше руйнування і повернути родині базову стабільність. Саме тому підтримка ремонтів залишається важливою складовою відновлення громад.

Щоб підтримати родини, які цього потребують, БФ Карітас Кривий Ріг УГКЦ відкрив реєстрацію на участь у напрямі ремонтів житла в межах проєкту «Житло для вразливих домогосподарств в Україні V».

В рамках проєкту БФ «Карітас Кривий Ріг» планує підтримати 100 домогосподарств.

Відновлення пошкодженого житла у Кривому Розі: хто може отримати допомогу

Заявки можуть подати:

  • особа з важким захворюванням;
  • особа з інвалідністю;
  • самотня особа віком 60+;
  • одинокий батько/мати або опікун неповнолітніх дітей;
  • багатодітна родина (3 і більше неповнолітніх дітей);
  • вагітна жінка або мати з дітьми до 3-х років;
  • домогосподарство, яке втратило джерело доходу або має середньомісячний дохід на одну особу менше ніж 8422 грн.

Як визначається потреба в підтримці?

Відновлення пошкодженого житла у Кривому Розі: куди звертатися, хто може отримати допомогу

Під час відбору враховується:

  • характер і ступінь пошкодження житла;
  • технічна можливість виконання ремонтних робіт;
  • склад родини та наявність людей, які потребують додаткової підтримки;
  • відсутність раніше отриманої аналогічної допомоги;
  • розташування житла на підконтрольній території України;
  • участь у державній програмі «єВідновлення» для уникнення дублювання допомоги.

Стартувала технічна оцінка об’єктів

Відновлення пошкодженого житла у Кривому Розі: куди звертатися, хто може отримати допомогу

Триває реєстрація на участь у проєкті та стартувала технічна оцінка об’єктів. Команда проєкту «Житло для вразливих домогосподарств V» БФ Карітас Кривий Ріг УГКЦ вже виїжджає на місця, виконує технічну оцінку та анкетування.

Куди звертатися

Для консультації та реєстрації телефонуйте:

067 119 43 45

Графік роботи: пн-пт з 9:00 по 16:30

Відновлення пошкодженого житла у Кривому Розі: куди звертатися, хто може отримати допомогу

× Зверніть увагу!

Щоб отримувати сповіщення про надання допомоги, завантажте мобільний додаток "Де Допомога"

ВСТАНОВИТИ

Copyright © 2009-2025
"де Допомога" - актуальна інформація про допомогу в Україні від благодійників та держави.
Звернутися за допомогою: zvernennya@mlsp.gov.ua

Пошук
e-mail
Важливі
Новини
Lite
Отримати допомогу
Радіо