Житло для ВПО збудують на Миколаївщині – що відомо

Житло для ВПО збудують на Миколаївщині. Розповідаємо, що про це відомо.

Хто надає допомогу

Ініціатива впроваджується за підтримки міжнародних партнерів — фондів GAUFonden і Ramboll, а також Посольства Данії в Україні. Проєкт передбачає встановлення сучасних модульних будинків, які виконуватимуть функцію тимчасового соціального житла для осіб, постраждалих унаслідок воєнних дій.

Де на Миколаївщині збудують житло для ВПО

Житло збудують у місті Первомайськ, яке є центром Первомайської міської громади та Первомайського району. Друге за чисельністю населення місто Миколаївської області. Історично місто є крайньою точкою історико-географічної області Поділля та подільського говору.

Населення міста станом на 2022 рік: 62 426 осіб.

Відстань до обласного центру:

Залізницею – 315 км

Автошляхами – 169 км

Що відомо про нове житло для ВПО у Первомайську

Наразі тривають підготовчі роботи для реалізації масштабного проєкту. Але ВПО, які проживають у Первомайську, слід мати на увазі таку перспективу і поцікавитися, як можна отримати можливість заселитися у житло, коли воно з’явиться.

22 квітня 2025 року міський голова Олег Демченко разом із першим заступником Дмитром Малішевським, заступником Володимиром Рябченко, керуючим справами виконавчого комітету Тетяною Данильченко та керівниками профільних управлінь здійснили виїзну робочу нараду з метою огляду земельної ділянки комунальної власності.

Цей робочий виїзд відбувся в межах підготовки до реалізації масштабного соціального проєкту, спрямованого на забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб на території Первомайської громади.

Подібні проєкти вже успішно реалізовані в низці територіальних громад Миколаївської області, що свідчить про ефективність такої моделі підтримки та відновлення житлової інфраструктури в умовах гуманітарної кризи.

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