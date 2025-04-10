10 квітня  – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

Сьогодні 10 квітня 2025 року. Міжнародний день братів і сестер. Всесвітній день роботи з дому. Православні вшановують пам’ять мучеників Терентія, Африкана, Максима, Помпія, Зінона, Олександра, Феодора і 36 інших. До Нового року залишилося 265 днів. Це четвер, і на цей день припадає 1142-й день повномасштабної війни в Україні .

10 квітня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

10 квітня – яке сьогодні церковне свято

10 квітня, віряни святкують день пам’яті святих мучеників Терентія, Афрікана, Максима, Помплія і 36-ти інших. Святі мученики Терентій, Афрікан, Максим, Помплій і ще 36 інших християн постраждали за віру в Ісуса Христа у III столітті, за правління римського імператора Декія (249–251), відомого своєю жорстокою антихристиянською політикою.

Вони були християнами в Африці (найімовірніше — у Північній Африці, тоді ще частині Римської імперії) й не побоялися відкрито заявити про свою віру, попри переслідування.Імператор Декій наказав усім мешканцям імперії вклонитися язичницьким богам. Ті, хто відмовлявся, піддавались тортурам і страті. Терентій, Афрікан, Максим, Помплій та інші відкрито відмовилися приносити жертву ідолам, бо не могли зректися Христа.

10 квітня у світі

Міжнародний день братів і сестер

Всім братам та сестрам присвячується відносно молоде свято — Міжнародний день братів та сестер, яке відзначається 10 квітня.

Всесвітній день роботи з дому

Всесвітній день роботи з дому, який відзначається щороку 10 квітня, знаменує собою значний зсув у світогляді та підходах до роботи. Те, що колись було розкішшю або рідкістю, стало повсюдною реальністю для мільйонів людей по всьому світу завдяки технологічному прогресу та глобальному поштовху до більш гнучких робочих графіків.

Всесвітній тиждень музичної терапії

Важливою подією стало те, що Всесвітня федерація музичної терапії запровадила Всесвітній тиждень музичної терапії, який відзначатиметься щороку з 10 по 15 квітня. Це тижневе святкування має на меті сприяти більшій обізнаності та пропаганді музичної терапії на глобальному рівні, особливо підкреслюючи її важливість у країнах, що розвиваються.

День банана

Щорічно 10 квітня світ відзначає смачне й нестандартне свято – День банана. Дата святкування обрана на честь дати початку продажу цього фрукту в Лондоні, який відбувся у 1863 році.

Всесвітній день гомеопатії

10 квітня кожного року відзначається Всесвітній день гомеопатії.

Міжнародний день спеціальних бібліотек (Всесвітній день інформаційної етики)

Міжнародний день спеціальних бібліотек — це день, присвячений відзначенню внеску спеціальних бібліотек та інформаційних фахівців у всьому світі. Цей день відзначається у четвер другого повного тижня квітня щороку.

Міжнародний день шпильки

Щорічно 10 квітня власний день народження відзначає англійська шпилька, бо саме цього дня у 1849 році інженер Волтер Хант з Америки вигадав шпильку, вістря голки котрої прикривається кришкою. Така конструкція захищає людину від раптового уколу. Цей день також називають – Міжнародний день шпильки.

День гольфіста

День гольфіста відзначається кожного року 10 квітня.

Всесвітній день ягуара

Всесвітній день ягуара відзначається щорічно 10 квітня, це день, присвячений ягуару, найбільшій кішці західної півкулі.

Іменини 10 квітня

Григорій, Дмитро, Максим, Олександр, Федір, Яків.

Талісманом людини, народженої 10 квітня є аметист. Допомагає загасити тривогу, прибрати негативні думки.

Традиції, заборони, прикмети 10 квітня

У народі 10 квітня – Іларіон Виверни Голоблі та Терентій Маревний. Остання назва з’явилася тому, що часто саме на початку квітня землю покривав ранковий серпанок — символ пробудження природи.

У православне свято сьогодні звертаються з молитвами до святих – моляться про зміцнення віри, просять послати мужності перед обличчям небезпек, що насуваються, про відпущення гріхів, а також тілесне і духовне зцілення.

За народними прикметами цього дня потрібно вимити підлогу в будинку – тоді гості будуть завжди звані.

Триває Великий піст: тим, хто постує, цього дня дозволяються гарячі страви без олії

У минулі часи у цей день, якщо закінчувались заморозки, виганяли худобу на пасовисько. В залежності від температури повітря з цього дня вилітають джмелі й комарі.

Наші пращури продовжували спостереження за птахами й складати за ними прогноз погоди: якщо птахи вили гнізда на сонячній стороні, очікувалось холодне літо, якщо на тіньовій стороні, то літо мало бути теплим.

Ще прикмети 10 квітня:

вранці туман, а сонця не видно — буде дощ;

вночі високо на павутині сидять павуки — можливі заморозки;

ясне небо — цього року буде великий урожай;

на ліщині вже з’явилися “сережки” — на морози можна більше не чекати.

Що не можна робити 10 квітня:

Не рекомендується лаятися і лихословити.

Заборонено розважатися, особливо танцювати.

Не можна пити алкогольні напої.

10 квітня в історії

Визначні події

1525 — Прусський омаж: початок існування світського Герцогства Пруссія, васального до Польщі.

1710 — Статут королеви Анни (акт парламенту Великої Британії) став першим в історії документом, що надавав державну охорону авторському праву.

1815 — катастрофічне виверження вулкана Тамбора на острові Сумбава в Голландській Ост-Індії викликало ефект вулканічної зими в північній півкулі та призвело до «року без літа».

1833 — вперше розпочали виробництво сірників. Вони були токсичними — до складу головки входив білий фосфор.

1938 — в окупованій Австрії під контролем нацистів відбувся плебісцит, на якому 99,7 % проголосувало за аншлюс із Третім Рейхом.

1954 — у Дніпропетровську створене Особливе конструкторське бюро (ОКБ-586), нині Конструкторське бюро «Південне».

1970 — Пол Маккартні заявив про вихід із групи «Бітлз», що означало її розпад.

2010 — авіакатастрофа під Смоленськом, унаслідок якої загинуло 96 людей, серед яких президент Польщі Лех Качинський

2019 — вперше в історії вчені зробили фото надмасивної чорної діри в центрі галактики Messier 87 (M87)

Народилися 10 квітня

1847 — Джозеф Пулітцер, американський журналіст, видавець, засновник журналістської Пулітцерівської премії

1864 — Ольга Франко (Хоружинська), українська громадська діячка і видавчиня, дружина Івана Франка.

1881 — В’ячеслав Прокопович, український громадський, політичний, державний діяч, педагог, історик, публіцист, член УЦР, голова Ради народних міністрів Директорії УНР, виконувач обов’язків Президента УНР в екзилі, автор наукових досліджень із історії Києва та сфрагістики.

1898 — Мстислав (Скрипник), український громадський та церковний діяч, Патріарх Київський

1936 — Юрій Чорний, український режисер («Женские радости и печали», Одеська кіностудія, 1982)

1937 — Микола Касьян, лікар-остеопат, академік НАНУ, заслужений лікар України

1938 — Борис Савченко, український режисер і актор («Меланхолійний вальс», «Легенда про безсмертя»)

1973 — Роберто Карлос, бразильський футболіст.

Померли 10 квітня

1983 — Порфирій Іванов, творець оздоровчої системи з низкою оригінальних ідей.

1989 — Микола Гринько, український кіноактор.

1995 — Андрій Білецький , український мовознавець, поліглот; син літературонавця Олександра Білецького, старший брат живописця та мистецтвознавця Платона Білецького.

2010 — Лех Качинський, Президент Польщі (2005—2010).

2015 — Богдан Сорока, український художник-графік.

2021 — Філіп, герцог Единбурзький, чоловік королеви Великої Британії Єлизавети II.

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