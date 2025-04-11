11 квітня  – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

Сьогодні 11 квітня 2025 року. Міжнародний день визволення в’язнів нацистських концтаборів. Православні вшановують пам’ять священномученика Антипа. До Нового року залишилося 264 дні. Це п’ятниця, і на цей день припадає 1143-й день повномасштабної війни в Україні .

11 квітня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

11 квітня – яке сьогодні церковне свято

11 квітня в церковному календарі – день пам’яті священномученика Антипа. Він був єпископом Пергамської церкви та учнем святого Іоана Богослова. Жив за часів правління імператора Нерона, який був язичником, що проводив жорстокі гоніння за християнами. Святитель Антип постійно таємно проводив проповіді і богослужіння. За це він чув дорікання з боку язичницьких жерців. Коли жерці сильно розлютилися, то схопили чоловіка і привели до храму Артеміди, щоб там кинути в піч. Але він спокійно заснув і так помер. Вогонь не зайняв тіло святителя, а тому вночі його поховали християни.

11 квітня у світі

Міжнародний день визволення в’язнів нацистських концтаборів

11 квітня кожного року відзначаємо Міжнародний день визволення в’язнів нацистських концтаборів. Дата пам’ятного дня обрана на честь повстання в’язнів концтабору проти нацистів, яке відбулося цього дня у 1945 році.

Всесвітній фестиваль вівсянки

Щорічно другої п’ятниці квітня американське місто Сент-Джордж відзначає власне триденне свято під назвою Всесвітній фестиваль вівсянки.

Всесвітній день боротьби з хворобою Паркінсона

Щорічно 11 квітня відзначається Всесвітній день боротьби з хворобою Паркінсона. Дата події обрана на честь дня народження Джеймса Паркінсона – англійського лікаря, котрий першим описав це захворювання.

День підводного човна

Щорічно 11 квітня світ відзначає День підводного човна. Дату святкування обрали на честь дати першого занурення американського човна під воду у 1900 році.

Іменини 11 квітня

Антип, Яків, Петро, Іван, Микола, Прохір

Талісманом людини, народженої 11 квітня, є олександрит. Коштовне каміння, яке привертає увагу людини вже не одне століття. Олександриту здавна приписували потужні цілющі та магічні властивості.

Традиції, заборони, прикмети 11 квітня

У народі 11 квітня – свято Антипи.

У православне свято сьогодні звертаються з молитвами до святого Антипа, як до заступника за нас перед Богом. Святий вважається покровителем стоматологів, його шанують як цілителя і просять вгамувати зубний біль і зцілити інші недуги.

За старих часів, щоб побороти зубний буль, на хворий зуб клали срібну монету, а через деякий час забирали, робили в ній дірку, протягували шнурок і вішали на ікону Антипа. Вірили, що біль після цього мине. Вважається, що 11 квітня – сприятливий день для лікування зубів.

Цього дня наші пращури готували особливий цілющий напій, для якого потрібно було взяти воду з семи різних джерел. Потім перемішували рідину, молилися і випивали натщесерце.

Ще прикмети 11 квітня:

на вербі з’явилися квіти — чекайте на потепління;

дощить — влітку буде дуже мало грибів;

вранці небо має червоний відтінок — до дощової та вітряної весни;

заморозок — ще цілий місяць триматиметься холодна погода;

ожили струмки та джерела — буде великий урожай.

Що не можна робити 11 квітня:

Не можна рубати дерева, такі дії принесуть нещастя.

Заборонено кричати, сваритися і лихословити.

Не варто витрачати багато води.

11 квітня в історії

Визначні події

1597 — у Варшаві страчено козацького отамана Северина Наливайка.

1867 — Росія продала США Аляску та Алеутські острови

1899 — набрав чинності договір, що закінчив іспансько-американську війну. Іспанія відмовилася від претензій на Кубу, передала Сполученим Штатам Пуерто-Рико, Гуам та Філіппіни.

1909 — на викупленій у бедуїнів землі біля Яффи єврейськими переселенцями другої алії засноване місто Тель-Авів.

1945 — радянською владою заарештовано митрополита Української греко-католицької церкви Йосифа Сліпого, єпископів Никиту Будку, Миколая Чарнецького, Григорія Хомишина та Івана Латишевського, а також ряд католицьких владик. Тривалий час після арешту доля митрополита була невідомою і лише в середині 1946 року оголосили що митрополит звинувачений у «ворожій діяльності проти УРСР, співпраці з німецькими окупантами» за що був засуджений на 8 років ув’язнення. Під тиском репресій греко-католицького духовенства було здійснено «самоліквідацію» УГКЦ.

1945 — Різня в Березці, винищення українського населення села Березка, здійснене польськими підрозділами Армії Крайової, Батальйонів хлопських та селянами-поляками з навколишніх сіл.

1945 — Третя армія США визволила нацистський концтабір Бухенвальд, контроль над яким вже захопили повсталі на той час в’язні.

1992 — Президенти Росії та України призупинили дію указів про передачу Чорноморського флоту під юрисдикцію своїх країн. Почались тривалі російсько-українські переговори про статус флоту і його дислокацію

2008 — вперше за історію незалежної України було визначено 100 великих українців. Відбулося це з 21:35 у прямому ефірі телеканалу «Інтер»

2014 — проросійськими бойовиками захоплено місто Слов’янськ Донецької області

Народилися 11 квітня

1492 — Маргарита Наваррська, королева Наварри, одна з перших французьких письменниць. Уславилась збіркою новел «Гептамерон» — «Історія про щасливих коханців». Їй також належать збірки віршів «Зерцало грішної душі» і «Перлини принцес».

1755 — Джеймс Паркінсон, англійський лікар, його іменем названа відома хвороба.

1913 — Володимир Хоткевич, український вчений-фізик, фахівець в області фізики низьких температур, педагог, професор, ректор Харківського державного університету. Син Гната Хоткевича.

1958 — Ганна Гаврилець, українська композиторка, заслужений діяч мистецтв України.

1971 — Олівер Рідель, бас-гітарист німецької групи Rammstein.

1981 — Алессандра Амброзіо, бразильська супермодель.

1997 — Mélovin, український співак

Померли 11 квітня

1079 — святий Станіслав зі Щепанова, краківський єпископ, вважається покровителем Польщі.

1597 — Северин Наливайко, лідер українських повстанців, страчений у Варшаві.

1979 — Леонід Биков, український актор, режисер і сценарист.

2007 — Курт Воннеґут, американський письменник.

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