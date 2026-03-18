18 березня  – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

Сьогодні 18 березня 2026 року. Довжина світлового дня збільшилася на 3 хвилини. Сьогодні всесвітній день переробки. Православні вшановують пам’ять святителя Кирила Єрусалимського. До Нового року залишилося 288 днів. Це середа, і на цей день припадає 1484-й день повномасштабної війни в Україні .

18 березня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

18 березня – яке сьогодні церковне свято

18 березня в церковному календарі – день пам’яті святителя Кирила Єрусалимського. Був пресвітером Єрусалимської церкви, а 350 року зайняв єпископський престол. Тоді Єрусалим перебував у підпорядкуванні митрополита Кесарійського, а це зовсім не влаштовувало Кирила, адже він не хотів приймати аріанську єресь. Тричі його зміщували з посади. 351 року в небі над Єрусалимом з’явилося знамення — хрест Господній. Тоді Кирило відправив благочестивому царю Костянтину послання.

18 березня у світі

Всесвітній день переробки

Всесвітній день переробки, що відзначається 18 березня, важлива природоохоронна ініціатива.

День богині родючості (День Афродіти)

18 березня кожного року світ відзначає День богині родючості – Афродіти, котра входила до пантеону верховних божеств Олімпу в давньогрецькій міфології.

Іменини 18 березня

Трохим, Кирило, Дмитро, Данило, Наталія.

Талісманом людини, народженої 18 березня є чароїт. Бузковий камінь, якого знайшли лише 1949 року. Згідно з езотерикою, чароїт є каменем безкорисних дій. А тому мінерал часто використовують під час медитації.

Традиції, заборони, прикмети 18 березня

У народі 18 березня – свято Кирилів день.

У православне свято сьогодні звертаються з молитвами до святого Кирила як до заступника за нас перед Богом – просять зцілити недуги і зміцнити здоров’я.

Згідно з народними повір’ями, сьогодні – гарний час, щоб почати лікування, хворі швидше одужують. Також за прикметами, якщо до 18 березня розквітла мати-й-мачуха, то з неї потрібно приготувати настій і вмитися – це допоможе зберегти молодість.

Це вдалий день для того, щоб зайнятися своїм ментальним здоров’ям, а тому варто записатися до психотерапевта або зайнятися медитацією. В давнину існувало повір’я, якщо лелеки у когось в дворі звили гніздо, сім’я буде щасливою.

З цього дня починалась гаряча городня пора. Якщо вдарив грім, то пора садити молоді дерева в саду. Качки плавають в озерах – до теплої весни.

Ще прикмети 18 березня:

вже прилетіли лебеді — чекайте на теплу погоду;

лід ще не зійшов з річок, але гримить грім — до хорошої риболовлі;

з’явилися квіти мати-й-мачухи — в квітні буде тепло, а літо швидко прийде;

їжаки прокинулися після зимової сплячки — скоро прийде тепло;

сонячний, але холодний день — на початку квітня буде прохолодно.

Що не можна робити 18 березня

Не варто стригти нігті та волосся, бо можна потрапити у неприємності.

Не рекомендовано ходити в гості і запрошувати інших до себе.

Не можна впускати в оселю сторонніх в той час, коли купається дитина.

18 березня в історії

Визначні події цього дня

3952 до Р. Х. — згідно з розрахунками бенедиктинського монаха та учителя церкви Св. Беда Шанованого саме в цей день відбулося створення світу.

37 — по смерті Тиберія імператором Риму став Калігула.

1241 — у битві під Хмельником (поблизу Кракова) військо Золотої Орди перемагає польське військо та монголи продовжують завоювання Європи.

1662 — у Парижі почав курсувати перший громадський транспорт — карета на вісім місць.

1913 — у Львові створено військове товариство «Січові стрільці».

1917 — арештовано останнього російського царя Миколу II.

1921 — укладанням Ризького миру закінчилася польсько-радянська війна 1920. Підписанням цієї угоди уряд Польщі фактично зрадив УНР і в односторонньому порядку вийшов з Варшавського договору 1920.

1939 — в Карпатах на Верецькому перевалі поляки розстріляли від 500 до 600 полонених січовиків, переданих їм угорцями.

1946 — у Вашингтоні свою роботу розпочав «Світовий банк».

1953 — у Мармуровому регіоні Туреччини стався землетрус магнітудою 7,5, унаслідок якого загинуло 1070 людей.

1959 — вступив у силу закон, згідно з яким Гаваї стали 50-им штатом США.

1962 — укладені Евіанські угоди, за якими Алжир здобуває незалежність від Франції та закінчується Алжирська війна.

1965 — Олексій Леонов протягом 10 хвилин перебував за бортом «Восток-2», він здійснив перший в історії вихід людини у відкритий космос.

1990 — у Східній Німеччині провели перші вільні парламентські вибори з 1932 року.

1999 — Югославія відмовилася прийняти план мирного врегулювання косовського конфлікту на переговорах у Рамбуйє (Франція).

2014 — анексія Росією українського Криму – після так званого «референдуму» було підписано незаконний «Договір про прийняття Криму до складу Росії». В Україні через агресію оголошено першу хвилю часткової мобілізації

2015 — збройний напад на Національний музей Бардо в Тунісі. 23 людини, майже всі туристи, загинули, принаймні 50 людей поранено.

2018 — президента Росії Володимира Путіна переобрано на 4-й президентський термін за результатами президентських виборів.

2022 — почалися бої за Азовсталь.

Народилися 18 березня

1634 — Мадам де Лафаєтт, французька письменниця, автор одного з перших романів у літературі «Принцеса Клевська».

1844 — Микола Римський-Корсаков, російський композитор українського походження.

1858 — Рудольф Дізель, німецький інженер, винахідник двигуна внутрішнього згоряння.

1896 — Надія Суворцова, українська громадська діячка, журналіст, автор мемуарів.

1900 — Василь Чапленко, український письменник, драматург, літературо- і мовознавець, критик, редактор.

1904 — Марко Вороний, український поет з когорти Розстріляного відродження.

1914 — Леонід Вишеславський, український поет, літературознавець, перекладач, педагог.

1929 — Федір Муравченко, головний конструктор і керівник Запорізького машинобудівного конструкторського бюро «Прогрес», член-кореспондент НАНУ.

1952 — Юрій Винничук, український письменник, журналіст, редактор.

1952 — Саломе Зурабішвілі, грузинська державна діячка, французька та грузинська дипломатка, Президент Грузії (2018—2024).

1954 — Анатолій Гаврилюк, український релігійний діяч, старший єпископ Центру харизматичних християнських Церков України (Повного Євангелія).

1959 — Люк Бессон, французький кінорежисер, сценарист і кінопродюсер.

1969 — Василь Іванчук, гросмейстер, шосте місце у світі (рейтинг Ело 2750, станом на 2 січня 2007) та найкращий шахіст України.

Померли 18 березня

1911 — Павло Житецький, український мовознавець, лексикограф і громадський діяч.

1952 — Ісаак Мазепа, український політичний і державний діяч. Керівник уряду УНР періоду Директорії.

2001 — Джон Філліпс, американський музикант, співак і композитор, лідер групи «The Mamas & The Papas».

2009 — Наташа Річардсон, британська актриса.

2016 — Лесь Танюк, Народний артист України (2008), народний депутат України 1-го, 2-го, 3-го, 4-го, 5-го скликань, голова Національної спілки театральних діячів України (з 1992); голова Всеукраїнського товариства «Меморіал» ім. В.Стуса (з 1992).

2017 — Чак Беррі, американський музикант, пісенний композитор, вокаліст, піонер рок-н-ролу.

