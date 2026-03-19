19 березня  – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

Сьогодні 19 березня 2026 року. Довжина світлового дня збільшилася на 4 хвилини. Міжнародний день клієнта. Міжнародний тиждень ввічливості на дорозі. День “Почитай мені”. Православні вшановують пам’ять святих мучеників Дарії і Хрисанфа. До Нового року залишилося 287 днів. Це четвер, і на цей день припадає 1485-й день повномасштабної війни в Україні .

19 березня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

19 березня – яке сьогодні церковне свято

19 березня в церковному календарі – день пам’яті святих мучеників Дарії і Хрисанфа. Хрисанф народився в Олександрії у сім’ї багатих язичників. Коли він був ще маленьким, родина переселилася до Рима. Тут він навчався у філософській школі, де вивчав, серед інших предметів, і Слово Боже. Це спонукало його таємно охреститися.

Коли батько Хрисанфа дізнався про це, то дуже розізлився. Він намагався зробити все, щоб його син повернувся у язичництво. Навіть знайшов йому дружину Дарію, яка була жрицею. Та молодий чоловік після одруження і її навернув у християнство. Молода родина навіть вирішила жити в чистоті, без гріха плоті. Римська влада схопила подружжя, піддала його мукам, а потім засипала камінням до смерті.

19 березня у світі

Міжнародний тиждень ввічливості на дорозі

19 березня кожного року відзначається важливе та актуальне свято – Міжнародний тиждень ввічливості на дорозі.

Міжнародний день Почитай мені

Міжнародний день “Почитай мені” – це глобальна ініціатива, що відзначається 19 березня, яка підкреслює важливість читання вголос як дітям, так і дорослим, прищеплює любов до читання на все життя і підкреслює критично важливу роль, яку воно відіграє в поширенні грамотності та освіти в усьому світі.

День таксономіста

Щорічно 19 березня відзначається професійне свято – День таксономіста. Це фахівці, які займаються класифікацією та систематизацією різних систем дійсності. Наприклад, в біології – це групування істот на основі спільних ознак. Таксономія являє собою вчення про систему, що складається з таксонів (класифікаційних одиниць). Поняття таксономії є широким, воно розповсюджується й на об’єднання систем географічної, суспільної, мовознавчої, геологічної тощо. Хоча до 20 століття цю науку асоціювали лише з біологією.

Міжнародний день клієнта

19 березня кожного року світ відзначає молоде та сучасне свято – Міжнародний день клієнта.

Іменини 19 березня

Клавдій, Інокентій, Макар, Дмитро, Дарина, Маріанна, Софія, Одарка.

Талісманом людини, народженої 19 березня, є сардонікс. Здавна він вважався каменем удачі. А ще за допомогою сардонікса можна було прочитати своє майбутнє. Навіть існувала думка, що мінерал захищає закоханих від розлуки.

Традиції, заборони, прикмети 19 березня

У народі 19 березня – свято Дарина Брудна. Прозвали його так через сніг, який зазвичай танув у цей час, залишаючи після себе багато бруду і калюж.

Триває Великий піст: тим, хто постить, цього дня потрібно дотримуватися сухоїдіння.

У православне свято сьогодні моляться до святих Дарини і Хрисанфа – звертаються до святих, як до заступників за нас перед Господом, просять зберегти кохання і вірність у родині, здоров’я для близьких і допомоги у вихованні дітей.

Також селяни намагалися розважити домовика, адже вірили, що він допоможе зберегти мир в сім’ї.

У небі вже можна побачити білого лелеку, який повертається у свої рідні краї. Також може повертатись і трясогузка, хоча для неї ще зарано. Якщо в цей день хмари швидко й високо пливуть – до гарної погоди.

Ще прикмети 19 березня:

хмарне небо в ніч проти 19 березня — найближчим часом вже не буде похолодання;

на світанку зорі дуже яскраві — чекайте на мороз;

птахи літають низько — будуть опади;

біля водойми чутно, як гуркоче вода — влітку буде великий урожай;

дощить — в літні місяці не буде посухи.

Що не можна робити 19 березня:

Не можна лаятися і сваритися.

Варто уникати будь-якої ситуації, коли ви можете забруднитися.

Не рекомендовано займатися важкою фізичною працею.

19 березня в історії

Визначні події цього дня

721 до н. е. — перше описане сонячне затемнення було побачене з Вавилона.

1474 — у Венеції приймається закон про охорону винаходів — перший у світі закон про охорону авторського права.

1831 — перше пограбування банку в США. Англійський іммігрант Едвард Сміт викрав з City Bank of New York 245 000 доларів — гігантську на ті часи суму. Незабаром злочинця вдалося схопити (він отримав п’ять років ув’язнення у в’язниці Сінг-Сінг) і повернути велику частину викраденого.

1917 — в Києві пройшла 100-тисячна демонстрація під гаслами: «Автономію Україні», «Вільна Україна у вільній Росії», «Так є здоровою вільна Україна з гетьманом на чолі». Під час першого українського свята Свободи демонстранти роззброювали поліцію.

1934 — радгоспник Митрофан Никітін відкриває вогонь із револьвера по труні В. Леніна в мавзолеї.

1953 — вперше по телебаченню була показана церемонія вручення «Оскара».

1953 — уряд Канади оголошує про те, що у всіх великих містах країни встановлюються сирени на випадок війни між США і СРСР.

1958 — у Люксембурзі відкрилося перше засідання Європарламенту.

1970 — радянські дисиденти Андрій Сахаров, Валентин Турчин і Рой Медведєв написали відкритий лист на ім’я Брежнєва, Косигіна і Підгірного із закликом провести демократизацію режиму.

2019 — Нурсултан Назарбаєв пішов з поста президента Казахстану після 30 років безперервного правління. Його наступником став Касим-Жомарт Токаєв.

Народилися 19 березня

1894 — Микола Алексєєв, український книжковий графік.

1895 — Максим Рильський, український поет, перекладач, публіцист.

1930 — Ліна Костенко, українська поетеса.

1931 — Емма Андієвська, українська письменниця, поетеса й художниця.

1955 — Брюс Вілліс, американський кіноактор

1955 — Валентина Сазонова, українська модельєрка, авторка ляльок, громадська діячка

1972 — Сергій «Фома» Фоменко, український музикант, фронтмен та лід-вокаліст гурту «Мандри»

1979 — Михайло Куратченко, офіцер Національної поліції України. Герой України.

1988 — Андрій Ханін, військовослужбовець Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, Герой України.

Померли 19 березня

1906 — Петро Шмідт, український військовик-моряк, один з керівників Севастопольського збройного повстання 1905, відомий як лейтенант Шмідт.

1951 — Дмитро Дорошенко, український політичний діяч, дипломат, історик.

1967 — Фредерік Морган, британський воєначальник, основний розробник плану операції «Оверлорд».

2008 — Артур Кларк, англійський письменник-фантаст, футуролог і винахідник.

2008 — Пол Скофілд, англійський актор.

