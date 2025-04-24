24 квітня  – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

Сьогодні, 24 квітня 2025 року. Міжнародний день багатосторонності і дипломатії заради миру. День психології в ООН. День водопровідника. Сьогодні православні вшановують пам’ять мученика Сави Стратилата. Також сьогодні Світлий четвер. До Нового року залишився 251 день. Це четвер, і на цей день припадає 1156-й день повномасштабної війни в Україні .

24 квітня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

24 квітня – яке сьогодні церковне свято

24 квітня в церковному календарі — день пам’яті мученика Сави Стратилата. Сава Стратилат (також відомий як Сава Римський або Сава Солунський) — це важлива постать в християнській історії, був мучеником і святим. Основні події його життя пов’язані з початком IV століття. Сава народився у Римській імперії, в місті Помпеї, у сім’ї християн.

Він служив у римській армії та досяг високого рангу стратилата (генерал). Під час служби у армії він прийняв християнство та став відомим своєю вірою серед інших військових. У ті часи велися переслідування християн імператором Максиміаном (приблизно в 309 році), Саву арештували за його віру. Він відмовився відрікатися від своєї віри. За це його довго катували.

24 квітня у світі

День психології в ООН

День психології в ООН — це щорічний захід, присвячений ролі психології у міжнародному розвитку, правах людини, освіті, охороні здоров’я, розв’язанні конфліктів, сталому розвитку та підтримці миру.

День водопровідника

Щорічно 24 квітня відзначається професійне свято – День водопровідника.

Міжнародний день багатосторонності і дипломатії заради миру

24 квітня кожного року світ відзначає молоде, проте важливе свято – Міжнародний день багатосторонності і дипломатії заради миру. Подію започаткувала Організація Об’єднаних Націй 12 грудня 2018 року.

Всесвітній день захисту лабораторних тварин

24 квітня кожного року відзначаємо важливу подію – Всесвітній день захисту лабораторних тварин. Подію започаткувала Міжнародна асоціація проти хворобливих експериментів на тваринах ще у 1979 році. Ідея свята швидко поширилась світом.

Міжнародний день солідарності молоді

24 квітня кожного року світ відзначає Міжнародний день солідарності молоді. Дата святкування обрана на честь дня завершення Бандунзької конференції, котра закінчилась цього дня у 1955 році.

Міжнародний день дівчат в інформаційно-комунікаційних технологіях

Кожного року останнього четверга квітня світ відзначає Міжнародний день дівчат в інформаційно-комунікаційних технологіях.

Іменини 24 квітня

Сава, Олексій, Валентин, Леонтій, Фома, Єлизавета, Гонорій, Григорій, Фідель, Станіслав, Людмила.

Талісманом людини, народженої 24 квітня, є гранат. Відомий людству вже дуже давно. Ще за часів стародавньої Скифії ним прикрашали обладунки. Гранат радили носити незаміжнім дівчатам, щоб притягнути сімейне щастя.

Традиції, заборони і прикмети 24 квітня

24 квітня, як за новим, так і за старим стилем – Світлий четвер. Цього дня продовжують славити воскресіння Христа. У храмах відбуваються святкові богослужіння, як і раніше, навстіж відчинені Царські врата. Віряни ходять на служби, дякують і вітають зі святом близьких.

Сава Стратилат – покровитель військових, у православне свято сьогодні святому моляться з проханнями зміцнити дух, винести всі тяготи життя.

У народі 24 квітня – свято Євсеїв день, назване так на честь мученика Євсевія, пам’ять якого також звершується сьогодні.

В давнину вірили, що цей день є сприятливим для лікування різних хвороб, особливо тих, які пов’язані із зубним болем. Сумні дівчата приходили до річок чи інших водойм, умивалися водою, щоб “змити” тугу з обличчя.

Наші пращури помітили: “якщо до цього дня води не розкрились, то весна пізньою буде і літо поганим”. Якщо вранці мороз, а вдень сніг пішов, то ще цілий місяць буде холодно. У цей день ведмідь з барлоги виходить.

Ще прикмети 24 квітня:

дощ або холодно — така ж погода буде наступні кілька тижнів;

ясна і тепла погода — на потепління;

дощить — урожай зерна буде багатим;

в першу половину дня тепло, а пізніше похолодало — буде багато меду;

качки плавають у водоймах — до швидкого потепління.

Що не можна робити 24 квітня:

Варто утриматися від шумних розваг або інших активностей.

Не можна вживати алкогольні напої.

Заборонено сваритися, лаятися і лихословити.

24 квітня вважається невдалим для подорожей.

24 квітня в історії

Визначні події

1184 до н.е. — відповідно до датування Ератосфена та Аполлодора Афінського, цього дня грецькі воїни змогли пробратись у Трою за допомогою троянського коня.

1793 — Катерина II видала указ про створення на Правобережній Україні православної єпархії.

1833 — у США запатентована газована вода.

1884 – Гринвіч затверджений як місце проходження нульового меридіану.

1909 — вперше кінооператор здійснив політ на аероплані. Це відбулось у Сентоселле, поблизу Рима. Як пасажира його взяв на борт свого біплану Вілбур Райт.

1920 — уряди Польщі і УНР уклали угоду про військову допомогу.

1926 — підписано радянсько-німецький договір про дружбу та нейтралітет.

1953 — англійська королева Єлизавета II надала лицарський титул Вінстону Черчиллю.

1967— при поверненні на Землю КК Союз-1 загинув Володимир Комаров. Керівництво замовчувало цей факт 13 годин.

2005 — інавгурація папи Бенедикта XVI.

Народилися 24 квітня

1901 — Сава Божко, український і радянський письменник Розстріляного відродження

1920 — Дмитро Білоус, український письменник

1952 — Віталій Мацько, письменник, доктор філологічних наук, професор

1955 — Володимир Аджамов, класичний танцівник лірико-героїчного плану

1955 — Балабко Олександр Васильович, український журналіст, письменник

1955 — Юрій Макаров, український журналіст, телеведучий

1982 — Келлі Кларксон, американська поп-рок співачка, переможниця першого сезону «American Idol».

Померли 24 квітня

1731 — Данієль Дефо, англійський письменник і публіцист, відомий як автор «Робінзона Крузо».

1795 — Марко Полторацький, український співак (баритон), козак Сосницької сотні Чернігівського полку. Дід Анни Керн.

2005 — Езер Вейцман, ізраїльський військовий та державний діяч, президент Ізраїлю від 1993 до липня 2000 року.

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