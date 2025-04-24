Церковний календар на травень 2025 року: коли Вознесіння Господнє

Церковний календар на травень 2025 року має багато свят. Цього ж місяця православні християни відзначають Вознесіння Господнє.
Повідомляють Новини України – НСН.
Вознесіння Господнє – це перехідне свято. Віряни його відзначають на 40 день після Воскресіння Ісуса Христа. У 2025 році воно припадає на 29 травня.
Церковний календар на травень: список
- 1 травня – Пророка Єремії; Священномученика Макарія, митрополита Київського і всієї Руси.
- 2 травня – Святителя Афанасія Великого, архієпископа Олександрійського.
- 3 травня – Мучеників Тимофія і Маври; Преподобного Феодосія, ігумена Києво-Печерського.
- 4 травня – Святих жон-мироносиць: Марії Магдалини, Марії Клеопової, Соломії, Юанни, Марфи і Марії, Сусанни та інших; Мучениці Пелагії, діви Тарсійської.
- 5 травня – Великомучениці Ірини.
- 6 травня – Праведного Йова Багатостраждального; Преподобного Йова Почаївського.
- 7 травня – Згадування появи на небі Хреста Господнього в Єрусалимі; Мученика Акакія, сотника.
- 8 травня – Апостола і євангеліста Іоана Богослова; преподобного Арсенія Великого.
- 9 травня – перенесення мощей святителя Миколая Чудотворця; пророка Ісаї.
- 10 травня – Апостола Симона Зилота.
- 11 травня – Рівноапостольних Кирила та Мефодія, вчителів слов’янських.
- 12 травня – Святителя Епіфанія, єпископа Кіпрського; Святителя Германа, патріарха Константинопольського.
- 13 травня – Мучениці Глікерії, діви, та мученика Лаодикія, сторожа в’язничного.
- 14 травня – Мученика Ісидора; Преподобного Микити, затворника Києво-Печерського, єпископа Новгородського.
- 15 травня – Преподобного Пахомія Великого.
- 16 травня – Преподобного Феодора Освяченого; Преподобних отців, що в Лаврі святого Сави були вбиті.
- 17 травня – Апостола Андроніка та святої Юнії.
- 18 травня – Пам’ять святих отців семи Вселенських соборів; Мученика Феодота Анкірського та мучеників Петра, Діонісія, Андрія, Павла.
- 19 травня – Священномученика Патрикія, єпископа Пруського, та з ним трьох пресвітерів: Акакія, Менандра і Полієна.
- 20 травня – Мучеників Фалалея, Олександра і Астерія.
- 21 травня – Рівноапостольних царя Костянтина та матері його цариці Олени.
- 22 травня – Мученика Василіска.
- 23 травня – Преподобного Михайла, сповідника, єпископа Синадського; Преподобної Єфросинії, ігумені Полоцької.
- 24 травня – Преподобного Симеона Стовпника на Дивній горі.
- 25 травня – Третє знайдення глави святого Іоана Предтечі і Хрестителя Господнього; Священномученика Ферапонта, єпископа Кіпрського.
- 26 травня – Апостолів від 70-ти Карпа й Алфея; мучеників Аверкія та Олени.
- 27 травня – Священномученика Ферапонта, єпископа Сардійського.
- 28 травня – Преподобного Микити, сповідника, єпископа Халкідонського; Священномученика Євтихія, єпископа Мелітинського.
- 29 травня – Вознесіння Господнє; Мучениці Феодосії, діви Тирської.
- 30 травня – Преподобного Ісаакія, сповідника, ігумена обителі Далматської.
- 31 травня – Апостола від 70-ти Єрма; Мученика Єрмія; Мученика Філософа.
Ще новини України: Про рекордні втрати російських військ від початку року заявив Сирський