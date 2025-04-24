Церковний календар на травень 2025 року: коли Вознесіння Господнє

Церковний календар на травень 2025 року має багато свят. Цього ж місяця православні християни відзначають Вознесіння Господнє.

Повідомляють Новини України – НСН.

Вознесіння Господнє – це перехідне свято. Віряни його відзначають на 40 день після Воскресіння Ісуса Христа. У 2025 році воно припадає на 29 травня.

Церковний календар на травень: список

1 травня – Пророка Єремії; Священномученика Макарія, митрополита Київського і всієї Руси.

2 травня – Святителя Афанасія Великого, архієпископа Олександрійського.

3 травня – Мучеників Тимофія і Маври; Преподобного Феодосія, ігумена Києво-Печерського.

4 травня – Святих жон-мироносиць: Марії Магдалини, Марії Клеопової, Соломії, Юанни, Марфи і Марії, Сусанни та інших; Мучениці Пелагії, діви Тарсійської.

5 травня – Великомучениці Ірини.

6 травня – Праведного Йова Багатостраждального; Преподобного Йова Почаївського.

7 травня – Згадування появи на небі Хреста Господнього в Єрусалимі; Мученика Акакія, сотника.

8 травня – Апостола і євангеліста Іоана Богослова; преподобного Арсенія Великого.

9 травня – перенесення мощей святителя Миколая Чудотворця; пророка Ісаї.

10 травня – Апостола Симона Зилота.

11 травня – Рівноапостольних Кирила та Мефодія, вчителів слов’янських.

12 травня – Святителя Епіфанія, єпископа Кіпрського; Святителя Германа, патріарха Константинопольського.

13 травня – Мучениці Глікерії, діви, та мученика Лаодикія, сторожа в’язничного.

14 травня – Мученика Ісидора; Преподобного Микити, затворника Києво-Печерського, єпископа Новгородського.

15 травня – Преподобного Пахомія Великого.

16 травня – Преподобного Феодора Освяченого; Преподобних отців, що в Лаврі святого Сави були вбиті.

17 травня – Апостола Андроніка та святої Юнії.

18 травня – Пам’ять святих отців семи Вселенських соборів; Мученика Феодота Анкірського та мучеників Петра, Діонісія, Андрія, Павла.

19 травня – Священномученика Патрикія, єпископа Пруського, та з ним трьох пресвітерів: Акакія, Менандра і Полієна.

20 травня – Мучеників Фалалея, Олександра і Астерія.

21 травня – Рівноапостольних царя Костянтина та матері його цариці Олени.

22 травня – Мученика Василіска.

23 травня – Преподобного Михайла, сповідника, єпископа Синадського; Преподобної Єфросинії, ігумені Полоцької.

24 травня – Преподобного Симеона Стовпника на Дивній горі.

25 травня – Третє знайдення глави святого Іоана Предтечі і Хрестителя Господнього; Священномученика Ферапонта, єпископа Кіпрського.

26 травня – Апостолів від 70-ти Карпа й Алфея; мучеників Аверкія та Олени.

27 травня – Священномученика Ферапонта, єпископа Сардійського.

28 травня – Преподобного Микити, сповідника, єпископа Халкідонського; Священномученика Євтихія, єпископа Мелітинського.

29 травня – Вознесіння Господнє; Мучениці Феодосії, діви Тирської.

30 травня – Преподобного Ісаакія, сповідника, ігумена обителі Далматської.

31 травня – Апостола від 70-ти Єрма; Мученика Єрмія; Мученика Філософа.

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