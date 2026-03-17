Невеликий дощ, вночі з мокрим снігом: якою буде погода в Україні 18 березня

Повідомляють Новини України – НСН з посиланням на Укргідрометцентр.

«В нижніх шарах повітряного простору тиск зростатиме і до нас поширюватиметься вплив антициклону з півночі, а на висотах зростатиме вплив області низького тиску з Чорного моря, зумовлюючи захмарене небо і на Лівобережжі місцями невеликий дощ, вночі з мокрим снігом. Нам нами знаходитиметься холодна повітряна маса, вплив якої особливо відчутним буде вдень», йдеться у повідомленні.

Погода в Україні: карта

Погода в Україні буде хмарною. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу, вдень від 4 до 9 градусів тепла. На Закарпатті від 10 до 15, у південно-східній частині вночі від 1 до 6, вдень від 7 до 12 градусів тепла.

Погода у Києві

У Києві та області також буде Хмарно. Але без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу, вдень від 4 до 9 градусів тепла. У Києві вночі від нуля до 2 градусів тепла, вдень від 5 до 7 градусів тепла.

Народний прогноз погоди:

З цього дня починалась гаряча городня пора. Якщо вдарив грім, то пора садити молоді дерева в саду. Качки плавають в озерах – до теплої весни.

