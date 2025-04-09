Рецепт дня: «Салат Мімоза» по-простому

В нашій традиційній рубриці «Рецепт дня» пропонуємо вашій увазі страву «Салат Мімоза». Варіантів приготування цього популярного салату є дуже багато.

Ми пропонуємо спрошену форму цієї страви. Причому незважаючи на те, що половину звичних інгредієнтів тут немає, смак салату залишився таким самим.