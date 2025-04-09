Рецепт дня: «Салат Мімоза» по-простому

В нашій традиційній рубриці «Рецепт дня» пропонуємо вашій увазі страву «Салат Мімоза». Варіантів приготування цього популярного салату є дуже багато.
Ми пропонуємо спрошену форму цієї страви. Причому незважаючи на те, що половину звичних інгредієнтів тут немає, смак салату залишився таким самим.
«Салат Мімоза» – рецепт дня
Інгредієнти
- Картопля – 2 шт.
- Консерви – 1 банка
- Яйця – 4 шт.
- Цибуля – 1 шт.
Спосіб приготування
1. Картоплю та яйця відварити.
2. Цибулю очистити і дрібно порубати.
3. Консерви розім’яти виделкою.
4. Викласти салат шарами, в наступній послідовності:
- Цибуля
- Консерви
- Майонез
- Картопля
- Майонез
- Білок
- Майонез
- Жовток
Смачного.
Можливо, вам також буде цікаво: Рецепт дня: Полтавські галушки з медом та родзинками
Головні новини України: – ТУТ.