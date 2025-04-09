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Рецепт дня: «Салат Мімоза» по-простому

Автор -
Журналіст
nikopol.net@ukr.net
Рецепт дня: «Салат Мімоза» по-простому

В нашій традиційній рубриці «Рецепт дня» пропонуємо вашій увазі страву «Салат Мімоза». Варіантів приготування цього популярного салату є дуже багато.

Ми пропонуємо спрошену форму цієї страви. Причому незважаючи на те, що половину звичних інгредієнтів тут немає, смак салату залишився таким самим.

«Салат Мімоза» – рецепт дня

Інгредієнти

  • Картопля – 2 шт.
  •  Консерви – 1 банка
  • Яйця – 4 шт.
  •  Цибуля – 1 шт.

Рецепт дня: «Салат Мімоза» по-простому

Спосіб приготування

1. Картоплю та яйця відварити.

2. Цибулю очистити і дрібно порубати.

3. Консерви розім’яти виделкою.

4. Викласти салат шарами, в наступній послідовності:

  • Цибуля
  • Консерви
  • Майонез
  • Картопля
  • Майонез
  • Білок
  • Майонез
  • Жовток

Смачного.

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