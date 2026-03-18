Домашнє насильство: куди звертатися по допомогу – список номерів

Домашнє насильство не є нормою життя. Розповідаємо, де можна отримати підтримку.
Хто надав інформацію
Інформацію надали у поліції
Як може проявлятися агресія?
Домашнє насильство не є «особистим питанням». Про насильство вдома не потрібно замовчувати, адже це серйозне порушення прав людини.
Агресія може проявлятися по‑різному: через побої, образи, приниження, примус, контроль над фінансами чи інші форми тиску. Жодна з них не є нормою та не повинна виправдовуватися. Замовчування проблеми дає кривднику можливість продовжувати свої дії.
Домашнє насильство: куди звертатися по допомогу
- Поліція – 102
- Лінія допомоги з питань насильства та торгівлі людьми – 15-47
- Національна гаряча лінія із запобігання насильству – 0-800-500-335 або 116-123
- Система безоплатної правової допомоги – 0-800-213-103,
- Дитяча гаряча лінія – 0-800-500-225 або 116-111,
- Telegram-бот для звернень – @Police-helpbot.
Пам’ятайте: ви маєте право на безпеку, повагу та захист.
