Домашнє насильство: куди звертатися по допомогу – список номерів

Домашнє насильство не є нормою життя. Розповідаємо, де можна отримати підтримку.

Хто надав інформацію

Інформацію надали у поліції

Як може проявлятися агресія?

Домашнє насильство не є «особистим питанням». Про насильство вдома не потрібно замовчувати, адже це серйозне порушення прав людини.

Агресія може проявлятися по‑різному: через побої, образи, приниження, примус, контроль над фінансами чи інші форми тиску. Жодна з них не є нормою та не повинна виправдовуватися. Замовчування проблеми дає кривднику можливість продовжувати свої дії.

Домашнє насильство: куди звертатися по допомогу

Поліція – 102

Лінія допомоги з питань насильства та торгівлі людьми – 15-47

Національна гаряча лінія із запобігання насильству – 0-800-500-335 або 116-123

Система безоплатної правової допомоги – 0-800-213-103,

Дитяча гаряча лінія – 0-800-500-225 або 116-111,

Telegram-бот для звернень – @Police-helpbot.

Пам’ятайте: ви маєте право на безпеку, повагу та захист.

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “де Допомога“. “де Допомога” – це додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави. Грошові виплати;

Продуктові набори;

Одяг від благодійників;

предмети побуту від фондів;

тощо. Встановивши додаток, ви отримуватимете свіжі дані про це.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

Також пропонуємо підписатися на Телеграм-канал ДеДопомога, аби дізнаватися про різні види допомоги українцям.

