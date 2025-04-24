Батьки були на дачі: серед загиблих у Києві двоє дітей з однієї родини (відео)

Серед загиблих у Києві внаслідок масованої атаки 24 квітня двоє дітей з однієї родини.

Про це повідомили журналісти і підтвердив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко під час спілкування з пресою, передають «Новини України – НСН».

Унаслідок масованого ракетного удару по Києву загинуло щонайменше восьмеро людей, серед них — двоє дітей з однієї сім’ї.

Серед загиблих у Києві двоє дітей з однієї родини

На даний момент ми чітко можемо сказати про вісьмох загиблих. Девʼята особа, яку ми рахували загиблою, це були рештки тіл, які також зараз на до медичній експертизі. Більше 70 людей отримали поранення, 44 особи зараз знаходяться в медичних закладах. Серед загиблих відомо про двох дітей з однієї сімʼї. Їх батьки в момент атаки були на дачі , – розповів Клименко

Раніше журналісти 5-го каналу оприлюднили відео, на якому місцева мешканка розповідає про двох загиблих дітей. Вона каже, що росія сьогодні вбила хлопця і дівчину з однієї родини.

Володимир Зеленський, виступаючи у ПАР, сказав, що загиблим брату і сестрі було 19 і 21 рік.

Відомо, що під завалами зруйнованого будинку у Святошинському районі ще може бути 10 людей. Пошуково-рятувальна операція триває.

25 квітня у Києві оголошено Днем жалоби.

Фото: Ян Доброносов

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