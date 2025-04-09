 Готували теракти на Хмельниччині проти 8 місцевих депутатів: затримано агентів фсб

Квартири у Дніпрі нв Дім РІА

Тег:
КриміналХмельницький

Готували теракти на Хмельниччині проти 8 місцевих депутатів: затримано агентів фсб

Автор -
Журналіст
nikopol.net@ukr.net
Готували теракти на Хмельниччині проти 8 місцевих депутатів: затримано агентів фсб

Затримано агентів фсб, які готували теракти на Хмельниччині проти місцевих депутатів.

Про це повідомляють в СБУ 9 квітня, передають «Новини України – НСН».

Контррозвідка Служби безпеки затримала двох агентів фсб, які готували вибухівку для здійснення терактів проти вісьмох депутатів Кам’янець-Подільської міськради на Хмельниччині.

За матеріалами справи, фігуранти виготовляли саморобні вибухові пристрої (СВП), які мали закласти під автівки потенційних жертв та підірвати.

У такий спосіб рашисти планували дестабілізувати суспільно-політичну обстановку в регіоні та поширити панічні настрої серед місцевих жителів.

Співробітники СБУ завчасно викрили ворожі наміри і затримали агентів на етапі виготовлення вибухівок в орендованій квартирі у центрі міста.

Готували теракти на Хмельниччині: подробиці

За даними слідства, однією з виконавців замовлення рф виявилась 24-річна місцева наркозалежна, яка шукала гроші «на дозу» у Телеграм-каналах.

Там її завербував російських спецслужбіст, який згодом дав їй «тестове» завдання – підпалити три адмінбудівлі сільрад на території регіону.

Для вчинення злочину дівчина залучила свого 57-річного співмешканця, який в ролі водія супроводжував агентку на «потрібні» об’єкти.

Потім вони отримали від росіян інструкції на виготовлення СВП, а також гроші на закупівлю складових до вибухівки та оренду конспіративної квартири.

У подальшому агенти мали встановити депутатські авто та провести біля них дорозвідку, щоб закласти вибухові пристрої.

Під час обшуків у затриманих вилучено складники для СВП та мобільні телефони із доказами роботи на фсб.

photo 2025 04 09 10 00 06

photo 2025 04 09 10 00 08

Слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб).

Наразі зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Хмельницькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Ще новини України: Шестеро з них навчаються в одній школі: викрито 7 неповнолітніх підпалювачів об’єктів УЗ

Рекомендуємо

To Top
Пошук
e-mail
Важливі
Новини
Lite
Отримати допомогу