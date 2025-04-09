Готували теракти на Хмельниччині проти 8 місцевих депутатів: затримано агентів фсб

Затримано агентів фсб, які готували теракти на Хмельниччині проти місцевих депутатів.

Про це повідомляють в СБУ 9 квітня, передають «Новини України – НСН».

Контррозвідка Служби безпеки затримала двох агентів фсб, які готували вибухівку для здійснення терактів проти вісьмох депутатів Кам’янець-Подільської міськради на Хмельниччині.

За матеріалами справи, фігуранти виготовляли саморобні вибухові пристрої (СВП), які мали закласти під автівки потенційних жертв та підірвати.

У такий спосіб рашисти планували дестабілізувати суспільно-політичну обстановку в регіоні та поширити панічні настрої серед місцевих жителів.

Співробітники СБУ завчасно викрили ворожі наміри і затримали агентів на етапі виготовлення вибухівок в орендованій квартирі у центрі міста.

Готували теракти на Хмельниччині: подробиці

За даними слідства, однією з виконавців замовлення рф виявилась 24-річна місцева наркозалежна, яка шукала гроші «на дозу» у Телеграм-каналах.

Там її завербував російських спецслужбіст, який згодом дав їй «тестове» завдання – підпалити три адмінбудівлі сільрад на території регіону.

Для вчинення злочину дівчина залучила свого 57-річного співмешканця, який в ролі водія супроводжував агентку на «потрібні» об’єкти.

Потім вони отримали від росіян інструкції на виготовлення СВП, а також гроші на закупівлю складових до вибухівки та оренду конспіративної квартири.

У подальшому агенти мали встановити депутатські авто та провести біля них дорозвідку, щоб закласти вибухові пристрої.

Під час обшуків у затриманих вилучено складники для СВП та мобільні телефони із доказами роботи на фсб.

Слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб).

Наразі зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Хмельницькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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