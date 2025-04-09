Готували теракти на Хмельниччині проти 8 місцевих депутатів: затримано агентів фсб

Затримано агентів фсб, які готували теракти на Хмельниччині проти місцевих депутатів.
Про це повідомляють в СБУ 9 квітня, передають «Новини України – НСН».
Контррозвідка Служби безпеки затримала двох агентів фсб, які готували вибухівку для здійснення терактів проти вісьмох депутатів Кам’янець-Подільської міськради на Хмельниччині.
За матеріалами справи, фігуранти виготовляли саморобні вибухові пристрої (СВП), які мали закласти під автівки потенційних жертв та підірвати.
У такий спосіб рашисти планували дестабілізувати суспільно-політичну обстановку в регіоні та поширити панічні настрої серед місцевих жителів.
Співробітники СБУ завчасно викрили ворожі наміри і затримали агентів на етапі виготовлення вибухівок в орендованій квартирі у центрі міста.
Готували теракти на Хмельниччині: подробиці
За даними слідства, однією з виконавців замовлення рф виявилась 24-річна місцева наркозалежна, яка шукала гроші «на дозу» у Телеграм-каналах.
Там її завербував російських спецслужбіст, який згодом дав їй «тестове» завдання – підпалити три адмінбудівлі сільрад на території регіону.
Для вчинення злочину дівчина залучила свого 57-річного співмешканця, який в ролі водія супроводжував агентку на «потрібні» об’єкти.
Потім вони отримали від росіян інструкції на виготовлення СВП, а також гроші на закупівлю складових до вибухівки та оренду конспіративної квартири.
У подальшому агенти мали встановити депутатські авто та провести біля них дорозвідку, щоб закласти вибухові пристрої.
Під час обшуків у затриманих вилучено складники для СВП та мобільні телефони із доказами роботи на фсб.
Слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб).
Наразі зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Хмельницькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
Ще новини України: Шестеро з них навчаються в одній школі: викрито 7 неповнолітніх підпалювачів об’єктів УЗ