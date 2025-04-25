Є загиблі і постраждалий – окупанти вдарили по Донеччині двома авіабомбами

Росіяни вдарили по Донеччині двома авіабомбами. Внаслідок атаки є загиблі і постраждалий.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на ДСНС України.

Повіідомляється, що по одному з селищ Лиманської громади ворог завдав удару двома авіабомбами «ФАБ-250». На жаль, внаслідок обстрілу загинули двоє людей, ще одна отримала поранення.

Пошкоджено 4 будинки, 3 господарчі споруди та гараж.

У ДСНС повідомили, що рятувальники ліквідували пожежу на площі 600 кв. м: горіли житлові будинки та господарчі споруди.

Розібрали 3 тонни будівельного сміття.

Окупанти вдарили по Донеччині двома авіабомбами – фото

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