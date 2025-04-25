Є загиблі і постраждалий – окупанти вдарили по Донеччині двома авіабомбами

Росіяни вдарили по Донеччині двома авіабомбами. Внаслідок атаки є загиблі і постраждалий.
Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на ДСНС України.
Повіідомляється, що по одному з селищ Лиманської громади ворог завдав удару двома авіабомбами «ФАБ-250». На жаль, внаслідок обстрілу загинули двоє людей, ще одна отримала поранення.
Пошкоджено 4 будинки, 3 господарчі споруди та гараж.
У ДСНС повідомили, що рятувальники ліквідували пожежу на площі 600 кв. м: горіли житлові будинки та господарчі споруди.
Розібрали 3 тонни будівельного сміття.
Окупанти вдарили по Донеччині двома авіабомбами – фото
Ще новини України: Увага! Отруєні «Шахедом» співробітники ДСНС – це фейк