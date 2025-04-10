 Ракетна атака на Дніпро 10 квітня: не обійшлося без жертв - все, що відомо

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Тег:
ВійнаДніпро

Ракетна атака на Дніпро 10 квітня: не обійшлося без жертв – все, що відомо

Автор -
Журналіст
nikopol.net@ukr.net
Ракетна атака на Дніпро 10 квітня

Ворогом була здійснена ракетна атака на Дніпро 10 квітня. Є загиблий і поранені.

Про це інформують “Новини України – НСН“.

Місцеві канали повідомляють, що на місці удару у Дніпрі вирує потужна пожежа.

Над містом здіймається ствоп диму.

Попередньо, відомо, що ворог використав “Іскандер-М”.

“На місці удару виникла масштабна пожежа. Є руйнування на території цивільного об’єкту. Попередньо, троє постраждалих. Всі деталі з’ясовуємо”, – розповів голова ОВА Сергій Лисак.

Пізніше він повідомив, що через ракетний удар по Дніпру загинув 42-річний чоловік.

Внаслідок удару по Дніпру 1 людина загинула, кількість псотраждалих збільшилася до 8 людей.

55-річна жінка у важкому стані. Решта — у стані середньої тяжкості.

Ракетна атака на Дніпро 10 квітня – відео

Наслідки ракетної атаки на Дніпро

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