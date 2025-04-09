Школярка принесла до навчального закладу наркотики – подробиці скандалу у Тернополі

У Тернополі школярка принесла до навчального закладу наркотики. Наразі правоохоронці з’ясовують, звідки неповнолітня взяла заборонену речовину та з якою метою її зберігала.
У Тернополі 15-річна школярка прийшла на уроки з психотропною речовиною. Пакунок із порошком виявила інспекторка Служби освітньої безпеки після повідомлення від інших учнів.
Про це повідомили в поліції Тернопільщини, передають “Новини України – НСН”.
Повідомляється, що під час перевірки у 15-річної дівчини знайшли пластиковий пакет із порошкоподібною речовиною, схожою на психотропну. Слідчо-оперативна група вилучила речовину та відправила її на експертизу.
Дівчина не пояснила, де взяла наркотики та чому принесла їх до школи.
У Тернополі школярка принесла до навчального закладу наркотики
За цим фактом розпочато кримінальне провадження. Санкція статті передбачає:
- штраф до 51 000 грн,
- виправні роботи строком до двох років,
- пробаційний нагляд до п’яти років,
- обмеження волі до п’яти років.
Також на батьків школярки склали адмінпротокол за неналежне виконання батьківських обов’язків. Їм доведеться сплатити штраф до 1 700 грн.
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