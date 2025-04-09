Школярка принесла до навчального закладу наркотики – подробиці скандалу у Тернополі

У Тернополі школярка принесла до навчального закладу наркотики. Наразі правоохоронці з’ясовують, звідки неповнолітня взяла заборонену речовину та з якою метою її зберігала.

У Тернополі 15-річна школярка прийшла на уроки з психотропною речовиною. Пакунок із порошком виявила інспекторка Служби освітньої безпеки після повідомлення від інших учнів.

Про це повідомили в поліції Тернопільщини, передають “Новини України – НСН”.

Повідомляється, що під час перевірки у 15-річної дівчини знайшли пластиковий пакет із порошкоподібною речовиною, схожою на психотропну. Слідчо-оперативна група вилучила речовину та відправила її на експертизу.

Дівчина не пояснила, де взяла наркотики та чому принесла їх до школи.

У Тернополі школярка принесла до навчального закладу наркотики

За цим фактом розпочато кримінальне провадження. Санкція статті передбачає:

штраф до 51 000 грн,

виправні роботи строком до двох років,

пробаційний нагляд до п’яти років,

обмеження волі до п’яти років.

Також на батьків школярки склали адмінпротокол за неналежне виконання батьківських обов’язків. Їм доведеться сплатити штраф до 1 700 грн.

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