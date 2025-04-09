 Школярка принесла до навчального закладу наркотики - подробиці скандалу у Тернополі

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Тег:
Події

Школярка принесла до навчального закладу наркотики – подробиці скандалу у Тернополі

Автор -
Журналіст
nikopol.net@ukr.net
Школярка принесла до навчального закладу наркотики - подробиці скандалу у Тернополі

У Тернополі школярка принесла до навчального закладу наркотики. Наразі правоохоронці з’ясовують, звідки неповнолітня взяла заборонену речовину та з якою метою її зберігала.

У Тернополі 15-річна школярка прийшла на уроки з психотропною речовиною. Пакунок із порошком виявила інспекторка Служби освітньої безпеки після повідомлення від інших учнів.

Про це повідомили в поліції Тернопільщини, передають “Новини України – НСН”.

Повідомляється, що під час перевірки у 15-річної дівчини знайшли пластиковий пакет із порошкоподібною речовиною, схожою на психотропну. Слідчо-оперативна група вилучила речовину та відправила її на експертизу.

Дівчина не пояснила, де взяла наркотики та чому принесла їх до школи.

У Тернополі школярка принесла до навчального закладу наркотикиШколярка принесла до навчального закладу наркотики - подробиці скандалу у Тернополі

За цим фактом розпочато кримінальне провадження. Санкція статті передбачає:

  • штраф до 51 000 грн,
  • виправні роботи строком до двох років,
  • пробаційний нагляд до п’яти років,
  • обмеження волі до п’яти років.

Також на батьків школярки склали адмінпротокол за неналежне виконання батьківських обов’язків. Їм доведеться сплатити штраф до 1 700 грн.

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