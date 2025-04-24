УЗ призначила додатковий поїзд Київ-Ужгород – як він курсуватиме

Про це розповідають «Новини України – НСН» з посиланням на Укрзалізницю.

Додатковий поїзд Київ-Ужгород

УЗ призначає додатковий поїзд №213/214 Київ — Ужгород — Київ через зростання пасажиропотоку та на період будівництва євроколії між Чопом та Ужгородом!

В компанії повідомили, що за останні два тижні кількість запитів в застосунку на подорожі до Закарпаття становила в середньому близько 3000 на добу, тож, щоб задовільнити попит пасажирів на весняні поїздки, Укрзалізниця призначає додатковий поїзд, що курсуватиме:

З Києва — з 12 травня по 30 травня по парних числах, з 1 червня по 29 липня — по непарних числах.З Ужгорода — з 13 травня по 31 травня по непарних числах, з 2 червня по 30 липня — по парних числах.

Відправлення з Києва — 23:00, прибуття до Ужгорода — 12:31.

Відправлення з Ужгорода — 19:00, прибуття до Києва — 09:18.

Зупинки:

Бердичів, Чуднів-Волинський, Печанівка, Шепетівка, Дубно, Броди, Красне, Підзамче, Львів, Самбір, Турка, Сянки, Перечин.

«Цей поїзд стане в нагоді для мандрівників, які прагнуть помилуватись магноліями, бузком та липами Ужгорода, оздоровитись у рекреаційних зонах Львівщини та Закарпаття і просто побачити Україну по-новому! Влітку — саме час!», – повідомили в УЗ.

Квитки вже у продажу:

у застосунку Укрзалізниці

на сайті booking.uz.gov.ua

у залізничних касах

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