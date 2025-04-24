Загибель ув’язненого у Київському СІЗО – повідомлено про підозру 13 особам

ДБР затримало 13 осіб через загибель ув’язненого у Київському СІЗО. Їм повідомлено про підозру.

Про це розповідають «Новини України – НСН» з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру 8 службовим особам ДУ «Київський слідчий ізолятор», серед яких інспектори, чергові, медичні працівники та старші по корпусах.

Їм інкриміновано перевищення службових повноважень, службову недбалість, залишення в небезпеці, ненадання допомоги, службове підроблення та підроблення офіційного документа (ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 367, ч. 3 ст. 135 , ч. 2 ст. 139, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 358 КК України).

Також повідомлено про підозру 5 в’язням, у тому числі «смотрящому», за фактом нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть (ч. 2 ст. 121 КК України).

За даними слідства, у грудні 2024 року так званий «смотрящий» за СІЗО разом зі спільниками в ході конфлікту нанесли увʼязненому численні тілесні ушкодження, що призвели до його смерті.

Працівники слідчого ізолятора, знаючи про побиття та розуміючи допущені зі свого боку порушення, намагалися це приховати. Вони підробили документи про фактичний стан здоров’я потерпілого і необхідність помістити його до карцеру через нібито порушення режиму.

Ненадання належної медичної допомоги призвело до критичного погіршення стану здоровʼя. Тільки наступного дня потерпілого доставили до лікарні, де він помер.

У межах слідства правоохоронці провели операцію із затримання причетних до протиправної діяльності.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Досудове розслідування та оперативний супровід – ДБР.

Злочин розкрито за сприяння керівництва ДКВС України.

Загибель ув’язненого у Київському СІЗО – затримано причетних

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