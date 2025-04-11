Жінка повісила годівнички з камерами, щоб стежити за ешелонами ЗСУ – у Дніпрі затримано агентку рф

Служба безпеки України затримала агентку РФ. Жінка встановила «відеопастку» у шпаківні, щоб стежити за ешелонами ЗСУ.

Про це розповідають «Новини України – НСН» з посиланням на СБУ.

Контррозвідка Служби безпеки затримала у Дніпрі ще одну російську агентку. Вона шпигувала за військовими ешелонами та коригувала ракетно-дронові удари рашистів по обласному центру.

Як встановило розслідування, щоб відслідкувати рух потягів ЗСУ у напрямку фронту, зловмисниця обладнала «відеопастку» навпроти залізничної колії.

Для цього розмістила на дереві муляж шпаківні, в якій заховала камеру з додатковим акумулятором.

За допомогою замаскованого гаджета російські спецслужбісти могли в режимі реального часу відстежувати кількість та вантажі військових ешелонів.

Співробітники СБУ завчасно викрили агентку, задокументували її злочини і затримали за місцем проживання. Одночасно Служба безпеки провела комплексні заходи для убезпечення маршрутів Сил оборони.

За даними слідства, затриманою виявилася 46-річна мешканка Дніпра, яка шукала «легкий заробіток» на Телеграм-каналах.

Окрім шпигування за ешелонами ЗСУ, агентка об’їжджала місцевість, де намагалася виявити і передати окупантам координати мобільних вогневих груп ППО, що обороняють прифронтове місто.

Під час обшуків у неї вилучили відеокамеру з флешносіями, мобільний телефон та сім-картку із доказами злочинів.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Дніпропетровській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Затримано агентку РФ, яка замаскувала камеру під шпаківню, щоб стежити за ешелонами ЗСУ – фото

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