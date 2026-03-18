Дитина вибігла на лід, і крига відірвалася: у Києві врятували маму з дівчинкою (відео)

17 березня у Києві на кризі врятували маму з дівчинкою. Дитина вибігла на лід і крига відірвалася.

Повідомляють Новини України – НСН з посиланням на ДСНС.

Ввечері 17 березня мама з дівчинкою провалилися під кригу на затоці Оболонь. На місце викликали рятувальників.

З’ясувалося, що гуляючи біля води, дівчинка вибігла на кригу. Мати ї поспішила забрати з льоду. Але крижина відкололася і родина опинилася у пастці, дрейфуючи до центру затоки.

На кризі у Києві врятували маму з дівчинкою: відео

Рятувальники дісталися до потерпілих, що знаходились за 200 метрів від берега та доправили їх на берег. Медичної допомоги мама та дівчинка не потребували.

Рятувальники закликають українців не виходити на водойми у період відлиги. А також просять нагадати дітям правила безпеки поблизу озер, ставків та річок. У разі надзвичайної події негайно телефонуйте за номерами 101 чи 112.

