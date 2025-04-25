Понад 1000 дошкільнят Запоріжжя повертаються до офлайн-навчання. Запрацюють дитячі садки вже з наступного тижня.

Про це повідомили у Запорізькій ОВА сьогодні, 25 квітня, передають «Новини України – НСН».

Дошкільнят Запоріжжя повертають до офлайн навчання

В Запоріжжі з наступного тижня 21 дитячий садочок переходить на повний робочий день. Таке рішення прийняте на Раді оборони області.

В області у змішаному форматі працює 91 заклад дошкільної освіти з 149 садочків та 51 дошкільного підрозділу закладів загальної середньої освіти.

Онлайн дитсадочки відвідували понад 16 тисяч дошкільнят.

Тепер понад тисяча дітей буде залучена до офлайн-навчання.

Діти будуть знаходитися виключно в укриттях. Отримуватимуть гаряче харчування, навчатимуться та відпочиватимуть за звичним для дитсадочка графіком. А головне зможуть підготуватися до школи та щодня дізнаватися щось нове і цікаве разом з друзями, – кажуть у ЗОВА

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