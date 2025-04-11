Родина отруїлася чадним газом на Буковині: четверо людей в реанімації

Ціла родина отруїлася чадним газом на Буковині. Батьки і двоє дітей потрапили до реанімації.

Про це повідомляють у ДСНС, передають «Новини України – НСН»

Родина отруїлася чадним газом на Буковині: подробиці

До Сторожинецької лікарні госпіталізували двох дітей 9 і 11 років, а також їхніх матір і батька. Причина – отруєння чадним газом через несправність вентиляції та газового котла.

Нагадуємо: чадний газ – невидимий, без запаху, але смертельно небезпечний! Регулярно перевіряйте димоходи, вентиляційні канали й справність газових приладів. Встановлюйте сигналізатори чадного газу — вони можуть врятувати життя! При перших симптомах отруєння – головний біль, нудота, запаморочення, утруднене дихання – негайно звертайтесь до лікаря! – звертаються до громадян надзвичайники

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