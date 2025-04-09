Це суттєво підірвало боєздатність ворога: уражено пункт управління росіян на Херсонщині (відео)

Уражено пункт управління росіян на Херсонщині. Про успішну операцію повідомив офіційно Генштаб ЗСУ сьогодні. Наголошується, що вона є дуже важливою.

Про це «Новини України – НСН» повідомляють з посиланням на Генштаб ЗСУ.

7 квітня 2025 року Повітряні Сили Збройних Сил України успішно уразили та знищили пункт управління 81-го самохідного артилерійського полку збройних сил противника на тимчасово окупованій території Херсонської області.

Завдяки професійній майстерності українських льотчиків було повністю зруйновано бетонну споруду. Втрати наразі уточнюються, але знищено 20-30 окупантів.

Це ураження суттєво підірвало здатність ворожих підрозділів вести бойові дії в цьому районі.

Льотчики Повітряних Cил Збройних Сил України продовжать завдавати нищівних ударів по противнику доти, доки він не залишить суверенну територію України, – йдеться у повідомленні

Уражено пункт управління росіян на Херсонщині: відео

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