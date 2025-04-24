Жахливий удар по Києву 24 квітня: багато загиблих і поранених, під завалами шукають людей (фото)

Жахливий удар по Києву здійснила Росія цієї ночі. Внаслідок комбінованої повітряної атаки у столиці багато загиблих і поранених.
Про це «Новини України – НСН» повідомляють з посиланням на ДСНС і місцеву адміністрацію. Матеріал оновлюється.
Удар по Києву 24 квітня: що відомо
Росія завдала масованого комбінованого удару по Києву
За попередніми даними, загинули 9 людей, 63 постраждалих, 42 госпіталізували до лікарні, серед них 6 дітей.
Сталися руйнування в житлових будинках: тривають пошуки людей під завалами. Виникли пожежі в гаражах, адмінбудівлі, нежитлових будівлях. Через падіння уламків горіли авто та суха трава. Вогнеборці ліквідували загоряння.
Наразі у 5 районах столиці триває ліквідація наслідків нічного обстрілу. Працюють психологи та кінологи ДСНС.
Внаслідок масованого комбінованого удару по Києву є наслідки в 5 районах міста. Загинуло 9 людей, ще 63 постраждало — ДСНС
42 з постраждалих було госпіталізовано, з них 6 дітей.
З-під завалів лунають дзвінки мобільних…
В Святошинському районі триває розбір завалів зруйнованого будинку. Залучені інженерні сили, верхолази ДСНС, пошукові собаки. З-під руїн чути телефонні дзвінки – пошуки триватимуть, доки не переконаються, що вже дістали всіх. Є інформація про двох дітей, яких досі не можуть знайти на місці події.
Удари завдавалися БПЛА, керованими та балістичними ракетами.
Більш детально по районам від КМВА:
В Голосіївському районі:
- горіли автомобілі у дворі житлового будинку.
- почалась пожежа в гаражному кооперативі.
- сталось падіння уламків на території нежитлової забудови.
- відбулось загорання на території гаражного кооперативу. Частково зруйновано гаражі та двоповерхову адміністративну будівлю.
В Шевченківському районі:
- сталось падіння уламків БПЛА на відкритій території. Без пожежі.
- загорілись гаражі.
- відбулась пожежа на території нежитлової забудови.
В Святошинському районі:
сталась пожежа та часткове руйнування житлового будинку. Під завалами знаходяться люди. Ведеться пошуково-рятувальна операція.
- відбулось займання автомобілів на подвір’ї житлового будинку.
- горіла територія нежитлової забудови.
- на території гаражного кооперативу сталось руйнування.
- ще одна будівля горіла.
- частково зруйнований 1-поверховий житловий будинок. Почалась пожежа.
- почалась пожежа на території нежитлового приміщення. Вже ліквідована.
Під масованим комбінованим ударом росії цієї ночі були Київ та область, Житомирщина, Дніпропетровщина, Харківщина, Полтавщина, Хмельниччина, Сумщина та Запоріжжя.
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