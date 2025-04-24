Жахливий удар по Києву 24 квітня: багато загиблих і поранених, під завалами шукають людей (фото)

Жахливий удар по Києву здійснила Росія цієї ночі. Внаслідок комбінованої повітряної атаки у столиці багато загиблих і поранених.

Про це «Новини України – НСН» повідомляють з посиланням на ДСНС і місцеву адміністрацію. Матеріал оновлюється.

Удар по Києву 24 квітня: що відомо

Росія завдала масованого комбінованого удару по Києву

За попередніми даними, загинули 9 людей, 63 постраждалих, 42 госпіталізували до лікарні, серед них 6 дітей.

Сталися руйнування в житлових будинках: тривають пошуки людей під завалами. Виникли пожежі в гаражах, адмінбудівлі, нежитлових будівлях. Через падіння уламків горіли авто та суха трава. Вогнеборці ліквідували загоряння.

Наразі у 5 районах столиці триває ліквідація наслідків нічного обстрілу. Працюють психологи та кінологи ДСНС.

Внаслідок масованого комбінованого удару по Києву є наслідки в 5 районах міста. Загинуло 9 людей, ще 63 постраждало — ДСНС

42 з постраждалих було госпіталізовано, з них 6 дітей.

З-під завалів лунають дзвінки мобільних…

В Святошинському районі триває розбір завалів зруйнованого будинку. Залучені інженерні сили, верхолази ДСНС, пошукові собаки. З-під руїн чути телефонні дзвінки – пошуки триватимуть, доки не переконаються, що вже дістали всіх. Є інформація про двох дітей, яких досі не можуть знайти на місці події.

Удари завдавалися БПЛА, керованими та балістичними ракетами.

Більш детально по районам від КМВА:

В Голосіївському районі:

горіли автомобілі у дворі житлового будинку.

почалась пожежа в гаражному кооперативі.

сталось падіння уламків на території нежитлової забудови.

відбулось загорання на території гаражного кооперативу. Частково зруйновано гаражі та двоповерхову адміністративну будівлю.

В Шевченківському районі:

сталось падіння уламків БПЛА на відкритій території. Без пожежі.

загорілись гаражі.

відбулась пожежа на території нежитлової забудови.

В Святошинському районі:

сталась пожежа та часткове руйнування житлового будинку. Під завалами знаходяться люди. Ведеться пошуково-рятувальна операція.

відбулось займання автомобілів на подвір’ї житлового будинку.

горіла територія нежитлової забудови.

на території гаражного кооперативу сталось руйнування.

ще одна будівля горіла.

частково зруйнований 1-поверховий житловий будинок. Почалась пожежа.

почалась пожежа на території нежитлового приміщення. Вже ліквідована.

Під масованим комбінованим ударом росії цієї ночі були Київ та область, Житомирщина, Дніпропетровщина, Харківщина, Полтавщина, Хмельниччина, Сумщина та Запоріжжя.

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