Вперше за час війни атаковано найбільше у світі газове родовище в Ірані.

Атаковано найбільше у світі газове родовище в Ірані – що відомо

США та Ізраїль завдали ударів по об’єктах, пов’язаних із найбільшим у світі морським газовим родовищем «Південний Парс» на півдні Ірану.

Атака зачепила нафтогазову та нафтохімічну інфраструктуру в районі міста Асалуйє (провінція Бушер)

Про це пишуть The Jerusalem Post і The Times of Israel, передають «Новини України – НСН».

Родовище «Південний Парс», розташоване в центральній частині Перської затоки, є найбільшим у світі газовим родовищем. Його розробка триває з кінця 1990-х років, а нині Іран освоює його спільно з Катаром. Родовище забезпечує близько 70% усього природного газу, що споживається в Ірані, і водночас залишається ключовим джерелом газу для кількох країн регіону та важливим елементом глобального газового ринку.

Ізраїльський чиновник повідомив газеті The Jerusalem Post, що ціллю удару став найбільший газовий об’єкт Ірану в провінції Бушер. Атака була скоординована зі Сполученими Штатами.

Інцидент прокоментував для іранських ЗМІ заступник губернатора південної провінції Бушер. За його словами, «американо-сіоністський ворог» завдав удару снарядами по «деяких частинах газових об’єктів» родовища в портовому місті Канган. Внаслідок атаки спалахнула пожежа. Співробітників оперативно евакуювали в безпечні зони, а пожежні та рятувальні бригади працюють над локалізацією вогню.

Інформаційне агентство Tasnim News Agency, близьке до Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР), підтвердило удари по об’єктах родовища «Південний Парс». Інформації про масштаби пошкоджень наразі немає.

КВІР вже висунув попередження про підготовку ударів у відповідь по кількох нафтових об’єктах у Саудівській Аравії, ОАЕ та Катарі. Командувач ВМС КВІР Аліреза Тангсірі після атаки відкрито погрожував американським об’єктам у Перській затоці та порадив цивільним працівникам негайно евакуюватися.

Припинення постачань газу

Після удару по родовищу Іран повністю зупинив експорт природного газу до країн Близького Сходу. Зокрема, припинилося постачання іранського газу до Іраку. Про це повідомив високопосадовець агентству Reuters. Тегеран забезпечував від третини до 40% потреб Іраку в газі та електроенергії. Після атаки 18 березня Іран перенаправив газ на внутрішнє споживання.

Посилення російсько-іранської співпраці

На тлі ескалації Росія суттєво активізувала військову співпрацю з Іраном та обмін розвідданими. За інформацією The Wall Street Journal, Москва передає Тегерану супутникові знімки, нові технології для дронів, а також свій бойовий досвід застосування БПЛА в Україні.

«Передані технології включають компоненти модернізованих дронів типу Shahed, які покращують зв’язок, навігацію та точність ударів. Росія також радить, яку кількість апаратів використовувати під час атак і на якій висоті їх запускати. Крім того, Москва надає Ірану дані про розташування американських військових баз і позицій союзників США в регіоні», — пише видання.

Кремль прагне підтримати свого союзника в протистоянні зі США та Ізраїлем і водночас максимально затягнути конфлікт, який приносить Росії як військові, так і економічні дивіденди.

Ще новини України: Смертельний удар по рейсовому автобусу, під прицілом порти, енергетика, бібліотека: нічна повітряна атака 13 березня – все, що відомо (фото)