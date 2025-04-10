Які будуть наслідки торгової війни між США і Росією – попередили у СОТ

Світова організація торгівлі розповіла, які будуть наслідки торгової війни між США і росією та закликала лідерів двох найбільших держав світу до діалогу.

Які будуть наслідки торгової війни між США і Росією

Аналітики Світової організації торгівлі (СОТ) вважають, що обсяг торгівлі товарами між Китаєм і США може скоротитися на 80% через надвисокі взаємні мита, повідомляють “Новини України – НСН”.

“Ескалація торговельної напруженості між Сполученими Штатами й Китаєм – це серйозний ризик різкого скорочення двосторонньої торгівлі. Наші попередні оцінки вказують на те, що торгівля товарами між двома країнами може впасти на 80%”, – сказано в опублікованому на сайті СОТ зверненні глави організації Нгозі Оконджо-Івеали.

СОТ попередила, що торговельний конфлікт між двома найбільшими економіками світу, на які припадає приблизно 3% світової торгівлі, матиме ширші наслідки та може серйозно зашкодити глобальній економіці

Існує ризик фрагментації глобальної торгівлі вздовж геополітичних ліній. Поділ світової економіки на два блоки може призвести до довгострокового скорочення глобального реального ВВП майже на 7%.

“Для світової спільноти вкрай важливо працювати разом для збереження відкритості міжнародної торговельної системи”, – зазначила Оконджо-Івеала. “СОТ є ключовою платформою для діалогу. Важливо розв’язувати ці проблеми в дусі співпраці”, – сказала вона.

10 квітня почали діяти американські мита проти китайських товарів розміром 125%. Китай у відповідь увів мита в розмірі 84% проти товарів походженням зі США.

Ще новини України: Ціна на нафту може впасти нижче 40 доларів за барель: але Росії буде гірше за іншого сценарію